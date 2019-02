Badminton Nadja-Christine Reihle in München erfolgreich

Haigerloch / SWP

Das alte Jahr hatte die junge Haigerlocherin sportlich am 30. Dezember mit der Teilnahme am Ländervergleich zwischen Südwürttemberg/Südbaden und Vorarlberg in Götzis beendet. Zum 15:1-Erfolg der Baden-Württembergischen U 13-Mannschaft gegen das Team aus Österreich konnte sie im „Zehnkampf-Mekka“ Götzis zwei Siege beisteuern.

Am vergangenen Wochenende stand nun die erste B-Rangliste der Gruppe SüdOst in dieser Saison an, ausgetragen in München. Die Gruppe SüdOst umfasst die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen, neuerdings sind diese Turniere bundesweit meldeoffen, was etliche starke Badmintonspieler aus anderen Regionen nutzten.

Seit dem 1. Januar 2019 gilt im Jugendbereich deutschlandweit ein neues Punkte- und Turniersystem. Die B-Ranglisten, vormals SüdOstdeutsche Ranglisten genannt, bilden das zweithöchste Level in Deutschland, dementsprechend konnte man in München viele Punkte sammeln. Und das tat die elfjährige Linkshänderin.

Am Samstag kam Nadja-Christine Reihle bis ins Finale des Mädcheneinzels U 13. Nach mehreren vergebenen Matchbällen unterlag Reihle in der Verlängerung des dritten Satzes etwas unglücklich gegen ihre Doppelpartnerin Melissa Schmidt (TSG Schopfheim).

Gemeinsam mit dieser gewann Nadja-Christine Reihle am Sonntag dann recht überlegen die Doppelkonkurrenz in U 13.

Unterstützung bekamen die Mössinger/Schopfheimer „Zwillinge“ dabei noch von einem besonderen „Hilfscoach“: Konstantin Dubs (TSV Neuhausen-Nymphenburg, Ex-Nationalspieler und -Europameister) war zu Besuch in der Halle und kam zum Finale mit an den Court. Der ehemalige Mixed-Partner von Reihles Mutter Irina zu deren Profizeiten gab nun der nächsten Spielergeneration Tipps aus seinem reichen Erfahrungsschatz.

Vor dem nächsten Turnier in Saarbrücken steht für Nadja-Christine Reihle am zweiten Februarwochenende ein dreitägiger Kaderlehrgang in der Sportschule Ruit mit Landestrainer Gunter Bialasik an.