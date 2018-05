Mountainbike Muskelkater bremst Grosselfingerin Eibl

Grosselfingen / SWP

In Albstadt machte der jungen Grosselfingerin Ronja Eibl ein Defekt einen Strich durch die Rechnung. Bei ihrem zweiten Weltcup-Start in der U 23 zeigte die Mountainbikerin der RSG Zollern-Alb nun, dass sie vorne mitmischen kann. Sie fuhr in Nove Mesto auf Rang vier.

Die U 23-Damen lieferten sich ein spannendes Cross-Country-Rennen. Gemeinsam mit Evie Richards und Ronja Eibl bildeten Malene Degn und Sina Frei zu Beginn das Spitzenquartett. In der dritten Runde beschleunigte Degn, sodass sie und Frei mit zehn Sekunden Vorsprung in Führung lagen. Hinter der Spitzengruppe führte nun die Italienerin Marika Tovo das Verfolgerfeld an. Gemeinsam mit Eibl gelang es Tovo, die Lücke zum Spitzenduo zu schließen. Eibl musste später wieder abreißen lassen und auch Tovo konnte nicht bis zum Schluss mit Frei und Degn mithalten. Die beiden Ghost-Bikerinnen machten den Sieg im Sprint unter sich aus, die U 23-Weltmeisterin Frei war auf der Zielgeraden die Schnellere.

Die Grosselfingerin Eibl bekam am Ende des Rennens zunehmend Probleme. „Am Anfang ging es super gut, aber ab der vorletzten Runde haben die Beine übel zugemacht und ich habe nicht mehr den Dampf gehabt“, erzählte Eibl. Deshalb ging es für die 18-Jährige in ihrem zweiten U 23-Weltcup weniger darum, noch mal Anschluss an Tovo zu finden, sondern den vierten Platz gegenüber Nicole Koller zu verteidigen. Mit 1:06 Minuten Rückstand auf Siegerin Frei landete Eibl auf dem vierten Rang. „Ich bin zufrieden mit dem vierten Platz“, sagte Eibl. Dann merkte sie noch an, dass sie in dieser Woche im Training wohl einen Fehler gemacht habe, sodass es zu dem Muskelkater kam. „Dafür, dass ich auf der Strecke nur drei Runden trainieren konnte, war das okay“, meinte die 18-Jährige. Diese Aussage kann man durchaus als schwäbisches Understatement bezeichnen. Seit 2014 war keine deutsche U 23-Bikerin so gut wie Eibl an diesem Samstag.

Eigentlich waren für den Weltcup in Nove Mesto noch drei weitere Piloten der RSG Zollern-Alb gemeldet. Doch U 23-Fahrer Tobias Steinhart musste seinen Start aufgrund eines Infekts absagen. So lagen die Hoffnungen in der U 23 auf Gabriel Sindlinger. Von Startplatz 119 aus lief es zunächst richtig gut: Der RSG-Pilot kam als 82. aus der ersten Runde – musste aber diesem hohen Anfangstempo dann Tribut zollen. Ab Runde vier fand er aber wieder besser ins Rennen. Am Ende stand für Rang 103 mit einem Rückstand von 11:19 Minuten auf Sieger Vlad Dascalu zu Buche.

Tobias Sindlinger startete bei der Elite von Platz 140 aus. Zu Beginn des Rennens kam es auf der Startgeraden zu zwei kapitalen Massenstürzen, in die Tobias Sindlinger zwar nicht direkt verwickelt war, wegen denen er aber fast zweieinhalb Minuten auf die Spitze verlor. Trotz dieses Handicaps lieferte er eine couragierte Leistung und schwärmte nach dem Rennen von den begeisterten Fans am Streckenrand: „In einer Bergaufpassage, als das Feld fast zum Stehen kam, hielten uns Fahrer die Fans neben der Absperrung auf dem Rad und schoben uns regelrecht den Berg hoch.“ Er beendete das Rennen auf Rang 125. Der Sieg ging an Nino Schurter, der im Schlussspurt Anton Cooper bezwingen konnte.