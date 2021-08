So lässt sich das Olympia-Trauma von Tokio am schnellsten bewältigen: Ronja Eibl, Mountainbike-Toptalent aus Grosselfingen, hat bei den Europameisterschaften in Novi Sad in Serbien am Sonntag ihre zweite Medaille im zweiten Rennen geholt.

Einzel-Bronze nach Staffel-Bronze

Am vierten und letzten Tag der Titelkämpfe wurde Ronja Eibl Dritte im Rennen der weiblichen U 23. Dafür gab es die Bronzemedaille – wie schon am vergangenen Donnerstag im ...