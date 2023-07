Nach wochenlanger Vorbereitung steht nun also der Tag der Tage an. Am Samstagmorgen stehe ich, leider etwas durch den Wind, aus meinem Bett auf und begebe mich zum ausgiebigen Frühstück. Der Magen muss eine ausreichende Zeit vor dem Rennen gut gefüllt werden, um schlussendlich auch eine gute Leis...