Herr Akbaba, ein weiteres Jahr TSV Boll. Wie wurden Sie überzeugt?

Mehmet Akbaba: Es war nicht viel Überzeugungsarbeit nötig. Der Verein, die Mannschaft und ich ziehen alle am selben Strang und die Arbeit mit den Jungs macht großen Spaß. Die Kameradschaft innerhalb der Mannschaft ist außergewöhnlich und kommt einem familiären Verhältnis sehr nahe. Der Verein stellt sämtliche Mittel zur Verfügung und die Philosophien decken sich. Deshalb kam für mich nichts anderes in Frage, als dem TSV Boll für die nächste Saison zuzusagen.

Wie lautet Ihre Mission beim TSV?

Langfristig gesehen wollen wir in die Bezirksliga. Wir sind nicht als Titelfavorit in die Saison gestartet und konnten dennoch die volle Punkteausbeute einheimsen. Daher sieht es aktuell sehr gut aus und wir hoffen, dass es so weitergeht.

Wie würden Sie die Entwicklung Ihrer Mannschaft bewerten?

Ich bin sehr zufrieden. Für einen Trainer kann nichts besseres passieren, als wenn sich die Mannschaft so stark entwickelt. Die Jungs haben in dieser kurzen Zeit einiges dazugelernt und bringen die Vorgaben auf den Platz. Wir agieren als Kollektiv und spielen Mannschaftsfußball. Dennoch ist noch Luft nach oben und daran wollen wir arbeiten.

Rechnen Sie noch mit Punktspielen für die Saison 2020/21?

Grundsätzlich war ich immer optimistisch und hoffe natürlich, dass es weitergeht. Beobachtet man die Entwicklung der Infektionszahlen spricht aktuell allerdings etwas weniger dafür. Ich denke ich bin bei 50/50, wobei die Hoffnung auf die Fortsetzung mit jedem vergangenen Tag ein wenig geringer wird. Hygienekonzepte und alles was dazugehört, sind auf alle Fälle vorbereitet und ich denke jeder Fußballer würde sich freuen, wenn die Rückkehr auf den Platz möglich wäre.

Kann Ihre Mannschaft Bezirksliga?

Hätte man mich am Anfang der Saison gefragt, hätte ich „nein“ gesagt, da es unser Ziel war, oben mitzuspielen und wir nicht vom Aufstieg gesprochen haben. Durch gute Ergebnisse im Pokal gegen Rangendingen und Rot-Weiß Ebingen haben wir allerdings gezeigt, dass wir mithalten können und würden meiner Überzeugung nach ein gutes Bild abgeben.

Das könnte ich auch interessieren: