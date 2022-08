Das Stadion hat die Siebenkämpferin der LG Steinlach-Zollern bereits besichtigt, nun läuft der Countdown. Am Mittwoch, 3. August, um 8.30 Uhr Ortszeit (15.30 Uhr bei uns) fällt für die 18-jährige Grosselfingerin der Startschuss zu ihrer ersten Disziplin, dem 100-Meter-Hürdenlauf. Hochsprung, Kugelstoßen und 200 Meter-Lauf stehen dann noch am ersten Tag auf dem Programm, bevor am Donnerstag die Disziplinen Weitsprung, Speerwurf und (um 22.55 Uhr hiesiger Zeit) der abschließende, kräftezehrende 800-Meter-Lauf entscheiden werden, wer sich die WM-Krone 2022 aufsetzen darf.

Platz zwei der Weltrangliste

Favoritin ist die Titelverteidigerin Saga Vanninen aus Finnland mit einer Bestleistung von 6271 Punkten.