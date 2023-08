Sandrina Sprengel kann schon wieder neue Visitenkarten in Druck geben. Warum? Weil die 19-Jährige einen weiteren großen Erfolg auflisten muss. Nach der WM-Bronzemedaille im vergangenen Jahr in Kolumbien sicherte sich die Grosselfingerin am Dienstagabend in souveräner Manier den U20-EM-Titel in Je...