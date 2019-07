Die 15-jährige Grosselfinger Leichtathletin geht heute bei der Deutschen U 15-Meisterschaft in Bremen an den Start.

Mit Medaillenhoffnungen ist die 15-jährige Grosselfingerin Sandrina Sprengel mit ihrem Trainer Tim Holzapfel zu den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklasse U 15 nach Bremen angereist. Die LG Steinlach-Zollern-Athletin tritt am heutigen Samstag gleich im ersten Wettbewerb der Meisterschaften über 300 Meter Hürden in den Vorläufen an. Mit der schnellsten gemeldeten Zeit zählt Sandrina Sprengel zu den Favoritinnen – und das, obwohl sie bislang erst zwei Wettkämpfe über diese Distanz absolviert hat.

Am Sonntag steht für Sandrina Sprengel zunächst der Weitsprung auf dem Wettkampfprogramm. Mit der drittbesten Vorleistung ist auch hier eine Medaille in Reichweite. Bereits eineinhalb Stunden nach dem Beginn des Weitsprungs ist der Finallauf über 300 Meter Hürden terminiert, für den sich Sandrina nach den Vorläufen qualifizieren will.