96 Jugendliche ermittelten auf der Anlage des TC Hechingen in zehn Konkurrenzen im Rahmen des WGV-Tennis-Cups die Bezirksmeister.

Die Juniorenmeisterschaften im Tennisbezirk fanden in Hechingen statt. Für den Nachwuchs ab elf Jahren ging es zudem um die Qualifikation für die Verbandsmeisterschaften. Die Titelkämpfe leiteten Bezirksjugendwartin Birgitta Götz und Oberschiedsrichter Charly Kommer.

Während es bei den Junioren U 11 nicht genügend Meldungen gab, kämpften bei den Juniorinnen U 11 acht Mädchen um den Titel. Die ungesetzte Trudi Hinker aus Baiersbronn überraschte im Finale und siegte gegen die Nummer eins der Setzliste, Andrea Ghinea vom TC Schwenningen, in zwei engen Sätzen.

Bei den Junioren U 12 setzte sich der Tübinger Sebastian Gampert gegen seinen Vereinskollegen Ricardo Jessel mit 6:1, 6:1 durch. Die WTB-Meisterin Gwendolyn Fedel aus Mössingen spielte eine Altersklasse höher bei den Juniorinnen U 12 und gewann auch hier den Titel ohne große Schwierigkeiten.

Für einen kanadischen Erfolg sorgte bei den Junioren U 13 Nicolas Pocanschi, der für den TC Tübingen an den Start ging. Er hatte im Endspiel gegen den Ebinger Mike Hipp keine Mühe beim 6:1, 6:0.

Eine ungefährdete Siegerin sah man bei den vier gemeldeten Juniorinnen in der Klasse U 13. Mia Islambasic vom TC Ammerbuch gewann alle drei Begegnungen in zwei Sätzen und gab nur gegen die Zweite Lara Moser (TC Tailfingen) drei Spiele ab.

Den Titel bei den Junioren U 14 schnappte sich der Tübinger Lorenz Thies. Falk Beck vom TC Hechingen hatte im Halbfinale gegen Lukas Raible (TC Tübingen) mit 7:10 im Match-Tiebreak das Nachsehen.

Larissa Sauter und Valentina Kimmich (beide TC Hechingen) standen sich im Finale bei den Juniorinnen U 14 gegenüber. Larissa Sauter spielte aggressiver, produzierte aber auch mehr Fehler. Dennoch ging sie nach zweieinhalb Stunden mit 14:12 als Siegerin aus der Begegnung hervor.

Im Finale der Junioren U 16 musste sich Paul Claußen vom TC Hechingen dem topgesetzten Marc Mail (TC Bochingen) klar geschlagen geben. Claußen hatte sein Halbfinale mit 6:3, 6:2 gegen Jan Ole Trautwein (TC Tübingen) gewonnen.

Nachwuchstalent Stefanie Schmid (TC Empfingen) startet bei den Juniorinnen U 16 und damit eine Altersklasse höher. Delia Maier (TC Hechingen) bot der Favoritin im Finale aber nach einem klaren 0:6 im ersten Satz einen engen Fight und verlor den zweiten Durchgang erst im Tiebreak.

Bei den Junioren U 18 waren nur sechs Spieler im Wettbewerb, und alle Halbfinalisten kamen vom TC Tübingen.

Im Endspiel siegte etwas überraschend Moritz Puke über den drei Leistungsklassen höher stehenden Niklas Knörr mit 6:2 und 6:3.

Titelkämpfe der Aktiven laufen in Ebingen

Mit mehr als 110 Meldungen versprechen nun die Bezirksmeisterschaften der Aktiven auf der Anlage der TG Ebingen Spannung und gute Matches. Die Vorrunde, die am Mittwoch begann, wird am Freitag um 9.30 Uhr fortgesetzt. Die Halbfinals beginnen am Sonntag um 10 Uhr. Im Anschluss finden die Endspiele statt.