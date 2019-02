Badminton Lange Zwangspause für Nadja-Christine Reihle

Haigerloch / SWP

Eine ungewollte Trainings- und Wettkampfpause bis voraussichtlich April muss Nadja-Christine Reihle einlegen. Das Haigerlocher Badmintontalent verletzte sich im Training. Anfang Februar hatte Reihle noch am Kaderlehrgang des Baden-Württembergischen Badmintonverbands in der Sportschule Ruit unter der Leitung von Landestrainer Gunter Bialasik teilgenommen. Dieser lobte sie im Anschluss für ihre gute Leistung. Zwei Tage später geschah das Malheur: Im Training knickte die U13-Spielerin in der Rückwärtsbewegung um, die auftretende Schwellung verhieß schon nichts Gutes. Das Röntgenbild bei der orthopädischen Untersuchung zeigte dann einen Bruch im Vorfußbereich, was eine mindestens sechswöchige Auszeit bedeutet. Die anstehenden Turniere in Kleinblittersdorf/Saarbrücken, Mülheim an der Ruhr und in Dresden musste Nadja-Christine Reihle absagen. Aktuell noch Ranglistenerste im Einzel und Doppel und -zweite im Mixed in Baden-Württemberg, wird sie durch die Turnierpause zwangsläufig im Ranking leider abrutschen. Aber die junge Sportlerin sieht das als zusaätzliche Motivation.