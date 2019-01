Kunstradfahren Kreismeisterschaften am Sonntag in Trillfingen

Kreismeisterschaften am Sonntag in Trillfingen

Trillfingen / SWP

Am Sonntag werden in Trillfingen die Kreismeister ermittelt. Die Gastgeber sind selbst sehr stark vertreten.

Der erste Pflichtwettkampf für die Kunstradfahrer im neuen Jahr ist die Kreismeisterschaft morgen, 27. Januar, in Trillfingen. Hier müssen alle Sportler, vom Anfänger bis zum Elitefahrer antreten, um sich für Wettkämpfe auf höherer Ebene wie zum Beispiel die Württembergische Meisterschaften zu qualifizieren. Ausnahmen gibt es nur bei Verletzung oder Krankheit.

Die Teilnehmer bei der Kreismeisterschaft des Radsportkreises Zollern-Eyach kommen aus Empfingen, Frohnstetten, Tailfingen und Trillfingen.

So wird man in der Trillfinger Mehrzweckhalle die ganze Bandbreite von einfacheren Übungen bis zu sehr schwierigen Elementen zu sehen bekommen. Immer wieder spektakulär ist zum Beispiel der „Mautesprung“, also der Sprung vom Sattel auf den Lenker. Die Wettkämpfe beginnen um 13 Uhr mit den jüngsten Teilnehmern.

Vom ausrichtenden Verein RV Trillfingen sind vier Sportler dabei. In der ersten Gruppe, den Schülerinnen U 11, startet die achtjährige Magdalena Hafen als sechste und sie hat gute Chancen, Kreismeisterin zu werden, wenn sie in ihrem neuen Programm alle Übungen gut fährt.

Gleich danach startet Elijah Beck als einziger bei den Schülern U 11 mit ebenfalls neuen Übungen wie zum Beispiel dem Sattellenkerstand. Er möchte seine Übungen mit möglichst wenig Abzug durchfahren.

Dann sind schon die Junioren U 19 an der Reihe, die in ihrer Kür schon sehr schwierige Elemente fahren. Dazu gehört Jonas Beiter mit stark aufgestocktem Programm auf 158,70 Punkte. Sein Ziel ist es, möglichst gut durchfahren und alles in der Zeit von fünf Minuten zu zeigen.

Direkt vom Wochenend-Kaderlehrgang in Tailfingen kommt Lukas Beiter. Er fährt als Schüler U 15 im Alleingang und testet sein auf 98,60 Punkte erhöhtes Programm.

Für die Zuschauer hat der RV Trillfingen Kaffee und Kuchen, belegte Wecken und Getränken vorbereitet.

Info Eine ausführliche Startliste gibt es unter www.rv-trillfingen.de