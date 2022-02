Etliche Zuschauer waren dabei, die alle FFP2-Masken tragen mussten. Aber es lohnte sich, zuzuschauen, da Vize-Europameister Jonas Beiter (RV Trillfingen) und Vize-Weltmeister Max Maute (RSV Tailfingen) mit am Start waren.

Junge Sportler zeigen anspruchsvolles Programm

Selbst die jüngeren Sportler zeigten ein anspruchsvolles Programm. Elijah Beck (RV Trillfingen) zeigte mit seinem neuen Programm eine neue Bestleistung mit 59,83 Punkten in der Schülerklasse U13 und wurde Kreismeister. Auch seine Vereinskollegin Magdalena Hafen verbesserte ihre Bestleistung auf 39,46 Punkte, was den 2. Platz in der Klasse Schülerinnen U13 bedeutete.

Jonas Beiter in der Eliteklasse auf Platz 2

Jonas Beiter wurde hinter Max Maute (196,57 Punkte) zweiter in der Eliteklasse mit 158,19 Punkten. Sein Bruder Lukas Beiter hat sich leider entschlossen, mit dem Kunstradfahren aufzuhören und fuhr deshalb diesen Wettkampf nicht mehr mit.

Info Ergebnisliste: www.rv-trillfingen.de