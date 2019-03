Der für den RV Trillfingen startende Kunstradfahrer Jonas Beiter wurde Vierter bei den Baden-Württember- gischen Meisterschaften der Junioren.

Recht erfolgreich verliefen für Jonas Beiter vom RV Trillfingen die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunstradfahren in Ludwigsburg. Er konnte seine Bestleistung um mehr als acht Punkte steigern, was ihn natürlich sehr freute. Mit 147,77 ausgefahrenen Punkten erzielte er den 4. Platz hinter Simon Köcher (182,40), Emilio Arellano (171,87) und David Mayer (158,10).

So kann er zuversichtlich die Junior Masters angehen, die am 30. März in Randersacker mit dem 1. Junior Masters beginnen. Sein Ziel ist, dass er es in den C-Kader (Junioren-Bundeskader) schafft, wo in diesem Jahr altershalber einige Plätze frei werden.

Am 24. März finden die Bezirksmeisterschaften der Schüler in Verbindung mit dem 2. Müller-Reisen-Cup statt. Vom RV Trillfingen starten bei den Schülern U 15 Lukas Beiter, bei den Schülern U 11 Elijah Beck und bei den Schülerinnen U 11 Magdalena Hafen. Von den Punktzahlen her kann sich nur Lukas für die Württembergsiche Schülermeisterschaften qualifizieren, was für ihn bei seiner aufgestellten Punktzahl kein Problem sein dürfte.

Info Start- und Ergebnislisten immer aktuell unter www.rv-trillfingen.de.