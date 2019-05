Bei der deutschen Juniorenmeisterschaft im Kunstradfahren am Wochenende in Köln-Porz fuhr Jonas Beiter vom RV Trillfingen auf den 7. Platz.

Bei der deutschen Juniorenmeisterschaft im Kunstradfahren am Wochenende in Köln-Porz fuhr Jonas Beiter vom RV Trillfingen mit einer sehr guten Leistung von 148,67 Punkten auf den 7. Platz. Damit hat er einen Platz gegenüber seiner aufgestellten Punktzahl gut gemacht. Von den sechs vor ihm platzierten Sportlern wechseln vier im kommenden Jahr in die Eliteklasse. Jonas darf noch zwei Jahre in der Juniorenklasse fahren, die vier Jahrgänge umfasst. Sein wichtigstes Ziel, nämlich eine gute Saison zu fahren und ins C-Kader zu kommen, hat er prima geschafft. Das heißt, dass er zur Junioren-Nationalmannschaft 2020 gehört und mehrmals im Jahr zum Wochenendlehrgang an die Landessportschule nach Frankfurt fahren darf – zusätzlich zu den Lehrgängen in Tailfingen an der Landessportschule.

Am Sonntag, 26. Mai, sind für seinen Bruder Lukas Beiter die Württembergischen Schülermeisterschaften in Wendlingen. Lukas will sich für die Deutschen Schülermeisterschaften in Ebersdorf bei Coburg am 15. und 16. Juni qualifizieren.

Alle Start- und Ergebnislisten unter: www.rv-trillfingen.de