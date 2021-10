Am Donnerstag, 7. Oktober, ist es wieder soweit: Das traditionsreiche Reitturnier in Steinhofen startet in die nächste Auflage. Kommende Woche, am 16. und 17. Oktober, sind dann die Dressurreiter gefragt.

Die Vorbereitungen laufen bereits seit einigen Monaten – unter anderem wurde ein neuer Hallen...