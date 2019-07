Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, gibt es ein verbandsfreies Westernreitturnier für jedermann bei Jürgen Pieper.

An diesem Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, kann man im Hechinger Laitgai den Cowboys aus der Region hautnah bei der „Arbeit“ zusehen: Die Hohenzollern Classics 2019, ein verbandsfreihes Westernreitturnier für jedermann und jederfrau, finden auf dem Pensionsstall Schweitzerhof statt. Am Samstag ist der Vorbereitungstag, am Sonntag der eigentliche Turniertag.

Die schwäbischen Cowboys müssen sich in unterschiedlichen Disziplinen dem Richter unter Beweis stellen. So auch am frühen Sonntagmorgen im Ranch Trail. Beim Trail stellt das Pferd seine Geschicklichkeit unter Beweis. Ein Trail-Parcours simuliert verschiedene Situationen, die einem Reiter im Gelände begegnen können. Aber auch korrektes Reiten und ein gerader Sitz können eine Herausforderung in einer Horsemanship- Prüfung werden.

Aber was wäre ein Cowboy ohne echte Rinder? Am Sonntagnachmittag kommen auch die Hufträger zum Einsatz. Bei der Disziplin Ranch Cutting muss der Reiter ein Rind aus der Herde abtrennen. Das Pferd muss seine Fähigkeit zeigen, dieses Rind zu kontrollieren und von der Herde fernzuhalten. Und wer es richtig rasant möchte, ist bei der Working Cowhorse genau richtig. Dabei müssen Reiter und Pferd ein Rind zunächst mit Cutting-Manövern an der kurzen Seite der Arena halten (Boxing). Anschließend wird es in die Bahn entlassen und muss kontrolliert an der langen Seite mindestens einmal in jede Richtung gewendet werden. Den Abschluss bildet das Zirkeln mit dem Rind auf jeder Hand, im Idealfall in der Bahnmitte.

Beim Turnier ist für gutes Essen und reichlich Getränke gesorgt. Während die Eltern gemütlich im Schatten sitzen, können sich die Kinder in der Hüpfburg, an der Schießbude oder beim Ponyreiten beschäftigen.