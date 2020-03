Greifen die Vorsichts- und Verhütungsmaßnahmen? Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt auch im Zollernalbkreis zu. Umso wichtiger ist es, der Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes und der Stadt Hechingen zu folgen, nämlich Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern nicht stattfinden zu lassen. Daher sagt die HZ ihre Auftaktveranstaltung zu „Hohenzollern – da läuft was“ am 19. März ab. Schweren Herzens und mit einer Träne im Auge, wie man hinzufügen darf.

Zwölf Mal hat die HZ-Fitnessaktion bisher stattgefunden und immer war die Auftaktveranstaltung eine runde Sache. Viele Unentschlossene fassten an diesen Abenden Zutrauen und trugen sich spontan in die Meldeliste ein. Zudem fand bei der Infoveranstaltung regelmäßig die Körperfettmessung statt, damit die Teilnehmer am Schluss der Aktion nach einer zweiten Messung vergleichen konnten, wie der Fettanteil im Körper durch das regelmäßige Training abgenommen hat. Weiter konnten die Freizeitsportler die T-Shirts anprobieren, die in der Anmeldegebühr für die Fitnessaktion enthalten sind.

Das ist nun in der Form nicht möglich. Die Fitnessaktion selbst findet aber trotzdem statt. Wär ja gelacht, wenn nicht!

Läufer starten am 24., Walker am 28. März

Die Walker treffen sich erstmals am Samstag, 28. März, um 15 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Hechinger Rathaus. Ab da gehen sie immer dienstags und donnerstags um 19 Uhr auf die Piste. Start ist auf dem Weiher-Parkplatz.

Beim ersten Treffen werden als Cheftrainer Herbert Lindner, Hilde Laub und Anke Hauptmann sich Zeit nehmen, um alle noch ausstehenden Fragen zu beantworten. Dasselbe gilt für die Läufer: Cheftrainerin Kai Boll und ihre Co-Trainerinnen Sabine Marquart und Ute Fröhlich erwarten die Fitnesswilligen am Dienstag, 24. März, um 18 Uhr zu einem ersten Training im Weiherstadion. Ab da läuft man jeweils dienstags und donnerstags um 18 Uhr – „bei Wind und Wetter“.

T-Shirt-Anprobe in der HZ-Geschäftsstelle

Was ist mit der entfallenen Körperfettmessung und was ist mit der Anprobe der T-Shirts? Die Körperfettmessung wird gegebenenfalls später ihm Rahmen des Trainings nachgeholt. (Wegen der Infektionsgefahr bietet die AOK momentan grundsätzlich keine Messungen mehr an.) Die T-Shirts kann man in der Geschäftsstelle der HZ, Frauengartenstraße 6, anprobieren. Nach der Anlieferung werden sie beim ersten Training verteilt.

Anmeldefrist läuft bis April

Ganz wichtig: Die Anmeldefrist, die am 18. März auslaufen sollte, wird verlängert. Man kann sich bis Palmsonntag, 5. April, eintragen – zum Frühbucherpreis von 43 Euro. Darin enthalten sind die Gebühr für die Trainer, das T-Shirt und die Getränke beim Training.

Mitmachen können Frauen und Männer jeden Alters. Die Fitness spielt keine Rolle - die steigert sich bei den Anfängern mit dem schonenden Aufbautraining von selbst. Wer bereits über ordentlich Puste und Muskeln verfügt, wird einer Fortgeschrittenen-Gruppe zugeteilt. So erhält jede und jeder das für sie und ihn richtige Tempo.

Schluss der Aktion ist am 25. Juli mit dem Angebot eines Zehn-Kilometer-Marathons für Läufer und Walker.

