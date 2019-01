Tennis Hechingerin dominiert die Konkurrenz

Balingen / SWP

Alessa Maier vom TC Hechingen und Ivan Gomez Mantilla (Tübingen) gewannen die Hallentitel des Bezirks E.

Insgesamt 91 Teilnehmer spielten bei den Bezirksmeisterschaften in der Balinger Hobbylandhalle unter Aufsicht von Oberschiedsrichter Charly Kommer um die Titel bei den Herren und Frauen (A und B).

Ohne Satzverlust zog bei den Damen A die topgesetzte Hechingerin Alessa Maier ins Finale ein. Die Nummer 330 der DTB-Rangliste ließ dort der Spaichingerin Kerstin Baltzer keine Chance und siegte mit 6:3, 6:2.

Dabei war Maier stets ein bisschen schneller und auch sicherer. Im Semifinale hatte sich die junge Hechingerin gegen Romy Büsing (Spaichingen) mit 6:3, 6:2 durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale war für Sarah Krauss vom TC Hechingen Endstation. Trotz ihrer Defensivkünste fand sie gegen die schnelle Vorhand von Baltzer keine Mittel und unterlag mit 2:6, 3:6.

Mit 50 Spielern war die A-Klasse der Herren zahlenmäßig am stärksten besetzt. Dabei blieben die vier Topgesetzten in den Semifinals unter sich. Das Endspiel gewann Ivan Gomez Mantilla vom TC Tübingen gegen seinen neuen Vereinskollegen Aaron Stahl. Der erste Durchgang ging mit 6:2 klar an den Spanier. Doch im zweiten Satz war Gomez Mantilla völlig von der Rolle und musste diesen mit 0:6 abgeben.

Der anschließende Match-Tiebreak war ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Tübingens Nummer eins (10:8). Der spätere Turniersieger hatte in der Vorschlussrunde Spaichingens Spitzenspieler David Romahn in einem tollen Grundlinienduell mit 6:4, 7:6 bezwungen. Im anderen Halbfinale schaltete Stahl die Nummer zwei der Setzliste, Thomas Seegis, aus. Der Routinier von der SGP Baiersbronn/ Klosterreichenbach unterlag mit 5:7, 2:6, wobei beide Spieler mit ihren starken Rückhänden überzeugten.

Bei den Herren B erreichte kein gesetzter Spieler die Vorschlussrunde. Am Ende durfte sich Niklas Plath von der TG Ebingen über den Titel freuen. Der 14-Jährige gewann gegen den zwei Jahre älteren Markus Hansen vom TC Tübingen mit 6:1, 6:1. Im Halbfinale triumphierte Plath über Hsin-Nuo Hsieh aus der Universitätsstadt in zwei Sätzen. Das Tübingen-interne Semifinale gewann Hansen gegen Lukas Raible.

Acht junge Damen suchten in der B-Klasse ihre Meisterin. Caren Linnemann vom TSV Lustnau verteidigte in einem spannenden Endspiel gegen Laura Kroner aus Tübingen ihren Titel (4:6, 6:1, 10:6). Im Halbfinale musste Linnemann ebenfalls in den Match-Tiebreak und gewann diesen mit 10:7 gegen ihre Vereinskameradin Tessy Luger. Das andere Semifinale entschied Kroner nach zweieinhalb Stunden für sich.