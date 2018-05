Laufsport Hechinger bei Halbmarathon an der Costa Brava

Hechingen / Joachim Hausmann

Bereits zum vierten Mal führte die Reise zum Saisonauftakt der Hechinger Lauffreunde der LG Steinlach-Zollern an die Costa Brava zum Marató d’Empúries. In L’Escala in der Nähe von Barcelona stand auch heuer der Halbmarathon auf dem Programm. Zudem sollten Sonne, Strand und touristische Sehenswürdigkeiten genossen werden.

Freilich waren die Turbulenzen diesmal schon bei der Vorbereitung allgegenwärtig: Verletzungen dezimierten die Zahl der Starter kontinuierlich. So musste Trainerin Karin Boll in diesem Jahr passen, und auch andere Fixstarter waren beruflich verhindert. So machten sich letztlich elf Teammitglieder auf den Weg nach Katalonien.

Bestens vorbereitet, war die Vorfreude auf den internationalen Wettkampf bei allen Sportlern wieder groß. Zwölf Wochen Training nach Plan, mit unzähligen Kilometern im Wald und auf den Straßen rund die Burg Hohenzollern, hatten sie ebenso hinter sich wie einmal pro Woche verschärftes Tempotraining auf der neuen Bahn im neuen Hechinger Weiherstadion. Es war also angerichtet, um die jeweiligen persönlichen Ziele zu erreichen.

Im Norden Spaniens empfing frühlingshafte Witterung die hohenzollerischen Matadore. Zunächst war Akklimatisierung angesagt, und zwar in Form von landestypischen Speisen und Getränken. Auch ein erster Trainingslauf am Strand durfte nicht fehlen. Ein Ausflug führte die Läuferschar ins mittelalterliche Städtchen Besalú unterhalb der Pyrenäen. Die alte Festung bot einen herrlichen Blick auf das katalonische Umland. Der Zufall wollte es, dass am selben Tag eine Demonstration der Unabhängigkeitsbewegung stattfand. So zog eine bunt gekleidete Schar Jugendlicher mit den Farben Kataloniens durch die Straßen und demonstrierte für die Freigabe ihres Regionalpräsidenten. Die Gäste aus Deutschland waren natürlich willkommene Adressaten des Protests.

Der folgende Tag stand im Zeichen der Wettkampfvorbereitung. Wie üblich wurden im Wettkampfbüro Rotwein und Anchovis, die lokale Spezialität, gereicht. Nach dem traditionellen Pasta-Buffet konnte der lang ersehnte Halbmarathon kommen. Früh morgens ging es in Richtung der antiken Ausgrabungen, wo traditionell der Startschuss abgefeuert wird. Diese Jahr wurde das Jubiläum der Ausgrabungen gefeiert, und so gingen zahlreiche Läufer als Reminiszenz an die antiken Athleten nur mit Sandalen an den Füßen oder gar barfuß an den Start. Die Witterung meinte es gut mit den Sportlern, es war angenehm frisch. So war der idyllische Küstenort St. Martì d‘Empúries schnell in Richtung St. Pere Pescador verlassen, und schon rückte die Halbzeit näher, wo Betreuer Meinrad Staudacher mit einer isotonischen Cerveza wartete. Inzwischen hatte auch warmer Regen eingesetzt, der die schwitzenden Leiber zusätzlich kühlte.

Danach liefen die Wettkämpfer wieder zum Strand und an den Ausgrabungen vorbei. Unter dem Beifall der Einheimischen und Touristen ging es Richtung Altstadt von L‘Escala. Dort wurde die Strecke auf den letzten Kilometern noch einmal hügelig und verlangte den Läufern alles ab. Durchhaltevermögen, kluge Renneinteilung und Willenskraft waren jetzt gefragt.

Die Stimmung auf und an der Strecke war hervorragend: Nicht nur die Kapellen und Trommler am Straßenrand, sondern auch viele begeisterte Zuschauer und Touristen feierten die tapferen Läufer lautstark. Die tolle Atmosphäre motivierte die Hechinger Wettkämpfer, so dass durchweg gut Zeiten erzielt wurden. Schnellster der Hechinger Sportler war diesmal Joe Hausmann, der erstmals seit „gefühlt hundert Jahren“ unter zwei Stunden finishte. Ihm dicht auf den Fersen erreichte Marina Menz das Ziel. Als nächste platzierte sich Eva Lacinova, dicht gefolgt von Leo Krüger und Gaby Fecker. Hinter Susi Staudacher liefen nach großem Kampf Ellen Holzmann und Karin Klotz gemeinsam ins Ziel. „Wir haben uns zusammen durchgebissen, da wollten wir auch gemeinsam über die Ziellinie laufen“, lautete das glückliche Fazit der Freundinnen.

Der gemeinsame Erfolg wurde abends bei einem zünftigen Tapas-Menü gefeiert. Tags darauf ließen die glücklichen Läufer den Sport ruhen und besuchten Torroella de Montgrí, dessen Zitadelle auf einem Felsen oberhalb des Ortskerns zur Wanderung einlud. Der kilometerweite Panoramablick vom Meer bis zu den schneebedeckten Gipfeln der Pyrenäen belohnte für den beschwerlichen Aufstieg. Abends bildete eine ausgelassene Grillparty den krönende Abschluss eines erneut unvergesslichen Ausflugs. Die Wiederholung im kommenden Jahr ist schon fest eingeplant.