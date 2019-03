Am Samstagabend holte der HBW Balingen-Weilstetten in der 2. Bundesliga die nächsten zwei Punkte vor heimischer Kulisse. Bis zum 27:25-Erfolg über den abstiegsbedrohten Dessau-Roßlauer HV war es aber ein weiter Weg.

Der HBW Balingen-Weilstetten hat seine Heimserie ausgebaut – es war jedoch eine mühsame Aufgabe für den Spitzenreiter. Der Dessau-Roßlauer HV machte den Schwaben das Leben richtig schwer.

Auf den Außenpositionen war der HBW am Samstagabend erheblich geschwächt. Der Ausfall von Gregor Thomann war schon seit einigen Tagen klar, kurzfristig fehlte dann auch noch Toptorjäger Oddur Gretarsson. Der hatte sich am Donnerstag einen Pferdekuss zugezogen.

„Er hat es beim Warmmachen kurz probiert“, verriet HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel, „aber es ging nicht.“ Kurios: Der Ausfall des Isländers hatte doch sein Gutes für die Schwaben.

Denn statt ihm stellte Jens Bürkle so noch den ebenfalls angeschlagenen Tomas Mrkva auf – und der sollte am Ende noch ganz wichtig für sein Team werden. Doch zuvor war es ein mühsamer Weg für den Spitzenreiter.

Der Start in die Partie lief für den Favoriten eigentlich ganz ordentlich. René Zobel warf die Schwaben in Front. Und er blieb auch in den nächsten Minuten eine verlässliche Bank im Angriff, egalisierte zweimal eine Führung der Gäste (3:3/4.).

Nach fünf Minuten zeigte im Tor Vladimir Bozic die erste Parade, auf der Gegenseite verwandelte Diogo Oliveira einen Siebenmeter zum 4:3 (5. Minute). Den Vorsprung bauten die „Gallier von der Alb“ rasch auf 6:3 aus, für den DRHV war zunächst nicht mehr drin als der Anschluss (7:6/12.).

Obwohl beim HBW längst nicht alles rund lief, taten sich die Gäste in dieser Phase noch schwerer. Trainer Uwe Jungandreas versuchte alles: Er wechselte das Personal zwischen den Pfosten, ließ mit sieben Mann angreifen und nahm schon nach 17 Minuten die erste Auszeit. Da lag der HBW mit 11:7 vorne.

Doch nach der Extra-Ansprache kam es noch bitterer für die Gäste: Johannes Wasielewski erwischte Romas Kirveliavicius im Gesicht – Rote Karte nach etwas mehr als einer Viertelstunde. „Da bin ich zu hastig in die Situation gegangen“, räumte der Rückraumshooter später ein.

Doch seine Teamkollegen kämpften, wehrten sich weiter vehement gegen den Spitzenreiter – und wurden belohnt. Beim 13:12 war Dessau-Roßlau wieder dran, glich wenig später sogar mit 14:14 aus (27.). Bis zur Pause setzte sich der HBW zumindest wieder etwas ab – auf 16:14.

In der zweiten Spielhälfte blieb es eine schwierige Aufgabe für die Schwaben, die Gäste griffen konsequent mit sieben Feldspielern an. „Du weißt, dass es kommt und du bereitest dich auch darauf vor. Aber wir haben trotzdem über die gesamte Spielzeit keine Lösung dagegen gefunden“, räumte Kommandogeber Bürkle ein.

So blieben die Sachsen-Anhaltiner stets in Schlagdistanz. Beim 22:21 sorgte Tom Hanner einmal mehr für den Anschlusstreffer, in der Folge lief jedoch offensiv bei beiden Mannschaften nichts mehr zusammen.

Acht Minuten lang gab es keinen Treffer in der SparkassenArena, dann netzte Slavomir Mlotek zum 22:22 (50.). Und damit noch nicht genug: Libor Hanisch legte erstmals seit der Anfangsphase wieder vor.

Zwar glichen die „Gallier“ jeweils aus, beim 24:25 war der Punktgewinn für die Gäste jedoch zum Greifen nah (55.). Dann aber kam Mrkva – und wurde zur wichtigen Figur für die „Gallier“.

Erst handelte sich aber DRHV-Coach Uwe Jungandreas eine Zeitstrafe ein, Kirveliavicius nutzte in Überzahl den Raum, sorgte 68 Sekunden vor Spielende für das 26:25. Die Gäste liefen nochmal an – doch Mrkva parierte den Versuch. Die Entscheidung! „Kiwi“ traf noch einmal, dann war Schluss.

„Jetzt müssen wir erst mal tief durchatmen“, war Strobel erleichtert. „Das war ein Kraftakt. Und am Ende vielleicht auch glücklich“, gestand Jannik Hausmann. Da stimmten ihm seine Teamkollegen alle zu. „Aber letztendlich zählen die zwei Punkte“, stellte Lukas Saueressig klar.