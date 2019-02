Handball HBW weiter auf Erfolgskurs

Balingen / Larissa Bühler

Auch den HC Elbflorenz Dresden verwies Zweitliga-Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten am Samstag souverän mit 30:23 (16:10) in die Schranken.

Die „Gallier von der Alb“ eilen im Unterhaus weiter von Sieg zu Sieg. Mit 30:23 gegen den HC Elbflorenz Dresden verbuchte der HBW Balingen-Weilstetten am Samstag den saisonübergreifend 20. Heimerfolg in Serie.

In Sachen Personal gab es für den HBW vor dem Spiel jedoch zwei Dämpfer. Aufgrund einer Verhärtung in der Wade pausierte Allrounder Matthias Flohr – und auch Jona Schoch (Handprobleme) wurde geschont. „Ich hätte schon spielen können, wenn es nötig gewesen wäre“, erklärte der Rückraumshooter. Doch auch ohne ihn holten seine Teamkollegen am Samstag die zwei Punkte.

Bürkle warnte vor dem Gegner

Trainer Jens Bürkle hatte im Vorfeld der Partie – unbeeindruckt von der Tabellensituation – ausdrücklich vor dem Gegner gewarnt. Und der stellte seine Qualitäten dann auch schnell unter Beweis. Die Gastgeber leisteten sich früh einen Ballverlust, Tim Philip Jurgeleit sorgte anschließend für die erste Führung der Dresdener.

Die egalisierte Lukas Saueressig zwar – doch Nils Kretschmer warf die Gäste umgehend wieder in Front. „Nach den ersten zwei Angriffen dachte ich schon, das wird heute ein ganz, ganz zähes Ding“, räumte Bürkle im Anschluss auch ein. Per Aufsetzer sorgte René Zobel dann aber für den erneuten Ausgleich, wenig später zeigte Vladimir Bozic im HBW-Tor die erste Parade.

Das schien den Schwaben Auftrieb zu geben. Mit viel Disziplin in der Offensive arbeiteten die „Gallier“ weiter, nutzten die Patzer der Sachsen konsequent – und belohnten sich mit einem 3:0-Lauf (5:2/7.). Henning Quade beendete anschließend zwar den Negativlauf der Gäste, der HBW war nun aber deutlich besser im Spiel als noch in den Anfangsminuten.

Oddur Gretarsson stellte nach einem weiteren Fehlpass der Dresdener auf 7:3. HC-Kommandogeber Christian Pöhler war nicht zufrieden, griff früh zum grünen Karton (11. Minute). Anschließend versuchte es der Tabellen-17. vorübergehend mit dem siebten Feldspieler, doch auch dieser taktische Winkelzug brachte nicht den gewünschten Effekt.

Bozic schnappte sich den nächsten Versuch der Gäste, Marcel Niemeyer schraubte den Vorsprung weiter nach oben. Beim Fünf-Tore-Vorsprung blieb es zunächst auch (12:7/22.). Pöhler versuchte es mit einem Wechsel zwischen den Pfosten, brachte vorübergehend Jan Vogt für den bis dato glücklosen Mario Huhnstock.

Der bekam jedoch keine Hand an den Ball – und der HBW verwaltete souverän seinen Vorsprung. Mit 16:10 ging es schließlich in die Kabine.

Nach der Pause knüpften die Schwaben nahtlos an die Leistung aus Durchgang eins an. Bozic triumphierte beim Siebenmeter über Jurgeleit, Gretarsson und Niemeyer erhöhten auf 18:10 (33.). Dresden zeigte weiter Nerven, nach einem erneuten Fehlpass von Kretschmer schnappte sich Lars Friedrich die Kugel und stellte auf 20:11 (35.).

Sieg gerät nie in Gefahr

Zweistellig sollte es aber nicht werden. Bürkle wechselte das Personal durch, räumte auch den jüngeren Spielern viele Einsatzzeiten ein. Das machte sich auch am Zwischenstand bemerkbar. Nach dem 22:13 leistete sich der HBW drei torlose Minuten, per Dreierpack warf Oskar Emanuel die Gäste etwas heran.

Perspektivspieler Niklas Diebel beendete allerdings die kurzzeitige Offensivflaute (23:16/41.). In der Folge war es in erster Linie das Spiel der Torhüter. Bozic zeigte starke Paraden, doch auch sein wieder eingewechselter Konterpart Huhnstock machte nun eine deutlich bessere Figur.

In Gefahr geriet der „Gallier“-Sieg trotzdem zu keinem Zeitpunkt, näher als beim 21:27 kam Elbflorenz nicht mehr heran (54.). „Wir haben mittlerweile einfach auch die Routine und das Selbstvertrauen, solche Spiele dann erfolgreich über die Bühne zu bringen“, bilanzierte Friedrich zufrieden. Und so machte Balingen-Weilstetten schließlich mit 30:23 den 13. Sieg in Folge perfekt.