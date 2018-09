Handball HBW schlägt Ferndorf 29:25

Balingen / Marcus Arndt

Der Balinger Ex-Bundesligist hat die Erfolgsserie der Siegerländer beendet. Mit 29:25 setzte sich das Team von Trainer Jens Bürkle durch.

Nach 34 Punktespielen ohne Niederlage erlebten die Westdeutschen eine neue Gefühlswelt. Die „Hölle Süd“ brodelte. In einer ebenso intensiv wie emotionalen geführten Partie gewannen die „Gallier von der Alb“ am Ende deutlich. Lange Zeit waren die Ferndorfer allerdings der erwartet unbequeme Gegner.

„Wir haben viele Dinge sehr gut gemacht“, bilanzierte Bürkle zufrieden und fügte hinzu: „Es war wichtig dem Druck standzuhalten.“ Im Duell mit den Siegerländer war ohne Zweifel richtig Dampf im Kessel – und das von Beginn an. Der HBW lag nach knapp vier Minuten mit 3:2 vorne. Stark von Martin Strobel in Szene gesetzt, zog Lars Friedrich die Kugel über den Scheitel von TuS-Keeper Lucas Puhl.

Den Vorsprung konservierte der ehemalige Erstligist in Überzahl. Früh bestraften die Unparteiischen Kauth/Kolb die rustikale Gangart der Westdeutschen, welche knall-hart verteidigten. Der HBW hielt dagegen, stand aber zunächst nicht so kompakt in der 6:0-Abwehr wie noch in den vergangenen Spielen. Bitter, dass Balingens Kapitän Strobel einen Konter von Moritz Barwitzki per Foul stoppte – und früh die rote Karte sah (9. Minute). Eine harte, aber vertretbare Entscheidung der beiden Unparteiischen.

Auch ohne den Ex-Nationalspieler investierte Balingen-Weilstetten in der Folge mehr, setzte sich allerdings nicht entscheidend ab. Friedrich netzte mit feinem Dreher zum 9:8 (16.) – und Oddur Gretarsson legte nur Sekunden später per Siebenmeter den zehnten HBW-Treffer nach. Ferndorf blieb in dieser Phase offensiv blass, aber dran (10:9/18.). Nach einem Balinger 3:0-Lauf zum 13:9 (22.) zückte Gästetrainer Michael Lerscht die grüne Karte. Erfolgreich justierte der 34-Jährige nach, brachte frische Kräfte. Die stellten beim 12:13 (26.) den Anschluss wieder her.

Aus acht Metern zimmerte Lucas Schneider die Kugel unter die Latte. Nun sah Bürkle zwingend Gesprächsbedarf. Auch der Sportwissenschaftler hatte die richtigen Lösungen parat. Marcel Niemeyer vom Kreis und Gretarsson von Linksaußen netzten zum 13:9 (27.). Kurz vor der Pause stellte der schwäbische Fusionsklub den alten Vier-Tor-Abstand wieder her (16:12). „Der frühe Ausfall von Martin hat uns geschwächt“, sagte Jona Schoch „aber vielleicht haben wir dann kämpferisch sogar noch einmal eine Schippe draufgelegt.“

Das mussten die Balinger auch – Ferndorf war unglaublich schwer zu bespielen. Dennoch führte der HBW klar: Gretarsson war zum 17:13 erfolgreich (32.). In Unterzahl drohte die Partie erneut zu kippen, doch der Isländer behielt die Nerven, verwandelte auch seinen drit-ten Siebenmeter souverän (19:15/ 34.). Unbeeindruckt machte der Aufsteiger weiter mächtig Druck, verteidigte unglaublich aggressiv und suchte auch vorne jeden Zweikampf. Es blieb eine enge Kiste – mit leichten Vorteilen für die Schwaben. In Überzahl leistete sich Romas Kirveliavicius eine un-nötige Fahrkarte, die jedoch ohne Konsequenzen blieb. Bürkle reagierte, nahm die Auszeit. Die Ansprache des Sportwissenschaftlers zeigte Wirkung: Gregor Thomann und Lukas Saueressig bauten den Vorsprung auf 23:18 aus (45.).

Eine kurzzeitige Orientierungs-losigkeit der kompletten Balinger Mannschaft brachte die Motivationsmonster aus Kreuztal wieder heran. Nach fünf torlosen Minuten verschaffte Gretarsson dem HBW etwas Luft – doch auch beim 25:23 (51.) war noch alles offen. Jetzt waren Nerven gefragt. Die hatte Friedrich, der in Zeitnot traf (26:23/53.). Die „Hölle Süd“ brodelte. Gretarsson machte schließlich beim 28:23 den Deckel drauf (55.). „Beim 25:23 geben wir dann zwei Bälle her, da hätten wir mehr Druck machen können“, meinte Lerscht, „wir haben mal wieder verloren, das Gefühl kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber eine Niederlage in Balingen ist kein Beinbruch.“