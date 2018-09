Handball HBW enttäuscht nach Unentschieden

Balingen / Patrick Franz

Mit einem klaren Ziel war der Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten nach Dresden gereist: Zwei Punkte sollten her. Mit 24:24 mussten die Schwaben sich dann aber mit einem Zähler zufriedengeben.

Es läuft nicht rund – aber es hätte noch viel schlimmer kommen können. Der HBW Balingen-Weilstetten verpasste beim 24:24-Unentschieden vor 1100 Zuschauern in Dresden einen wichtigen Auswärtserfolg.

So richtig in Fahrt kommt der HBW Balingen-Weilstetten einfach nicht, wartet noch immer auf den zweiten Saisonerfolg. Nach nur drei Punkten aus vier Spielen wird man den eigenen Ansprüchen nur halb gerecht – und auch mit dem gestrigen Auftritt gegen den HC Elbflorenz konnte man bei den Schwaben nicht wirklich einverstanden sein.

Zehn Minuten vor Ende der Partie lagen die „Gallier von der Alb“ beim 18:20 zwei Tore hinten, Gastgeber Dresden war drauf und dran, den Sieg einzutüten. Deshalb meinten es die Sachsen wohl gar nicht böse, als sie HBW-Coach Jens Bürkle zum Punktgewinn gratulieren wollten. Die Reaktion des Balinger Kommandogebers sagte dann fast alles über die Gemütslage im HBW-Lager aus. Bürkle entgegnete: „Ich weiß nicht, ob ich die Glückwünsche wirklich annehmen will. Ich wollte hier eigentlich gewinnen. Mit dem Saisonstart bin ich, auch wenn wir schon drei Auswärtsspiele hatten, nicht zufrieden.“

Bei solcher Wechselhaftigkeit in den Spielphasen lässt sich das auch leicht nachvollziehen. Denn dieses Wort beschreibt den ges?trigen Auftritt am besten. So ging’s los und so endete es auch. Gleich nach drei Minuten lag Balingen-Weilstetten dank Doppeltorschütze Jona Schoch 2:0 in Front, dennoch fand Dresden insgesamt deutlich besser ins Spiel. Das 7:4 (14. Minute) war bezeichnend. Da spielte es dem Ex-Erstligisten glücklicherweise in die Karten, dass die Gastgeber bei erst einem Punkt aus drei Ligaduellen ebenso noch keine Stabilität ausstrahlten. Rechtsaußen Gregor Thomann nutzte das, wurde zum „Tor-Mann“, indem er eiskalt satte sieben Bälle im Netz versenkte. Über das 8:8 (20.) zogen die Gäste mit starken Leistungen bis zur Pause auf 13:10 davon.

Während die Dresdner mit Schwung aus der Kabine kamen und wussten, gleich den Anschluss finden zu müssen, verschliefen Bürkles Schützlinge den Start in die zweite Hälfte. Binnen fünf Minuten und zwölf Sekunden war der Drei-Tore-Abstand beim 14:14 (36.) Geschichte. Der HBW-Trainer war deshalb logischerweise sauer: „Nach der vernünftigen und disziplinierten ersten Hälfte darf man den Vorsprung nicht so schnell hergeben. Dann gibt es eine Phase, in der das Spiel in eine andere Richtung kippt.“ Das Pendel zeigte immer deutlicher in Richtung der Sachsen: Das 18:17 (48.) von Gabriel De Santis markierte die erste Führung seit über einer halben Stunde. Als er zwei weitere Treffer zum 20:18 (50.) drauflegte, bog Dresden auf die Siegerstraße ein.

Doch bei zwei Zwei-Tore-Polstern in den letzten acht Minuten bewiesen die Balinger Comeback-Qualitäten. „Da haben wir jetzt zum ersten Mal in der Crunch-Time Stärke bewiesen“, lobte Bürkle. „Wir hatten in der gesamten Partie keine gute Torwart-Quote, aber Gott sei Dank waren sie bei den entscheidenden zwei Bällen da.“ Überhaupt: Bürkle sah im Umgang mit der schwierigsten Phase das große Plus. Denn es hätte ja auch noch ganz anders ausgehen können. Beim Stand von 24:24 lenkte Tomas Mrkva 22 Sekunden vor Ende den Wurf des ihm entgegenhechtenden Robin Hoffmann mit der rechten Schulter übers Tordreieck. Doch trotz Auszeit scheiterten Bürkles Jungs im Gegenzug in derselben Aktion und es blieb beim 24:24. Das Remis ging beim Blick auf das Spiel im Gesamten aber in Ordnung, stimmte Bürkle zu: „Zwar waren wir am Ende wieder dominanter, aber es ist wohl fair so.“ Erst mal bleiben die Schwaben jetzt im Mittelfeld kleben, stehen auf Platz 13. Nun soll am kommenden Samstag gegen Ferndorf die Wende gelingen.