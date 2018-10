Handball HBW baut Serie weiter aus

Balingen / Marcus Arndt

Der HBW schlug Zweibrücken-Saarpfalz deutlich mit 29:17.

Erwartungsgemäß setzte sich der HBW Balingen-Weilstetten 2 am Sonntag gegen den Neuling aus dem Saarland durch, gewann deutlich mit 29:17 (13:8). Der fünfte Erfolg im sechsten Heimspiel für die Schwaben.

Der Balinger Auftakt verlief – mit Unterstützung von René Zobel aus dem Zweitliga-Team – allerdings wenig vielversprechend: mit zwei Fahrkarten auf der starken rechten Seite des HBW 2. Erst scheiterte Zobel aus acht Metern, dann Moritz Strosack aus einem schwierigen Winkel. Auf der Gegenseite gelang Martin Mokris per Siebenmeter die Gästeführung. Auch in der Folge taten sich die Schwaben schwer, fielen weiter zurück: mit 0:2 nach vier Minuten.

Symptomatisch für den schwachen Start: eine Siebenmeterniete von Jan Bitzer (5. Minute). Allein Keeper Julian Malek war in der Anfangsphase präsent, hielt die Doster-Truppe im Spiel. Diese hatte weiter Schwierigkeiten in der Offensive – und auch Zobel setzte keine Akzente. Erst nach elf Minuten erzielte Julian Thomann den ersten Balinger Treffer, er war per Konter zum 1:3 erfolgreich. Die Schwaben verteidigten in der Folge effektiver und gingen beim 4:3 erstmals in Führung (15.). Den knappen Vorsprung konservierte der HBW 2 zunächst, ließ aber weiterhin viele Möglichkeiten liegen.

Überragend: VTZ-Keeper Yannic Klöckner. Doster reagierte, bat zur Extrabesprechung an die Seitenlinie. Ohne Erfolg. Es blieb eine enge Kiste – mit zunächst leichten Vorteilen für die Saarländer, welche weniger Fehler machten. Zobel, stark im Eins-gegen-Eins, und Bitzer trafen zum 9:8 (24.). Nun waren die Balinger am Drücker, bauten den Vorsprung auf vier Tore aus (12:8/28.). Saarpfalz fand nicht mehr statt, war mit dem 8:13 nach 30 Minuten noch gut bedient. Gästetrainer Danijel Grgic haderte mit seiner Mannschaft und dem Schiedsrichtergespann Sven Ernst/Johannes Friedhoff. Ein kurzer Pausenplausch mit den Unparteiischen endete für den früheren kroatischen Nationalspieler mit einer Zeitstrafe.

In Durchgang zwei drängte der HBW 2 in doppelter Überzahl auf die Vorentscheidung. Kapitän Thomann mit seinem fünften von sieben Treffern, Tobias Heinzelmann und Christoph Foth machten früh den Deckel drauf (16:8/ 32.). Nach einem 0:9-Negativlauf und zehn torlosen Minuten in der „Hölle Süd“ resignierte Zweibrücken. Es folgten einige rüde Fouls, welche Grgic stets süffisant kommentierte. Thomann machte es schließlich zweistellig, netzte clever ins leere VTZ-Gehäuse zum 19:9 (37.). Einziges Balinger Manko: die Chancenverwertung. Dennoch führten die Kreisstädter klar (25:14/49.), ließen auch in den letzten Minuten wenig zu. Am Ende hieß es 29:17.

Nach dem souveränen Sieg über Saarpfalz gastiert das Balinger Perspektivteam am kommenden Sonntag beim Aufsteiger TVS Baden-Baden, „wo wir wieder der Favorit sind“, wie es Doster formuliert. Der A-Lizenzinhaber fügt hinzu: „Es ist mal interessant für uns, dass die Rollen nicht ständig wechseln. Danach kommen dann eher die Klassiker, Spiele mit besonderem Charakter.“ Pfullingen, Haßloch und Horkheim seien schon harte Brocken, blickt der Balinger Kommandogeber voraus, „und mit Kornwestheim haben wir noch eine Rechnung offen.“

HBW Balingen-Weilstetten 2: Ruminsky, Malek (1); J. Thomann (7/2), Heinzelmann (5), Zobel (4), Bitzer (4/1), Soos (2), Strosack (2), Fuoß (2), Foth (2), Beckmann, Czako, Schmidberger.

Spielfilm: 0:3, 5:4, 7:8, 13:8 – 18:9, 22:12, 28:15, 29:17.