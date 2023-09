Ohne die verletzten Filip Vistorop, Felix Danner und Nikola Grahovac musste der HBW Balingen-Weilstetten in Mannheim neidlos anerkennen, dass die Qualität nicht ausreicht, um ebenfalls dezimierte Löwen irgendwie in Bedrängnis zu bringen – zumindest im ersten Durchgang. Das Unheil nahm früh in...