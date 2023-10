Nach der bitteren Pokalpleite in Lübbecke stand für die Bundesliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten am Samstagabend wieder der Liga-Alltag auf dem Programm. Mit dem VfL Gummersbach gastierte dabei eine Mannschaft in der SparkassenArena, die nach einem schwachen Saisonstart (3:7-Punkte) zule...