In den vergangenen Spielen war HBW-Torhüter Mohamed El-Tayar der Garant für die beiden Siege gegen den Bergischen HC und Stuttgart. Doch am Samstag im Heimspiel gegen den HC Erlangen war der Zugang nicht ganz auf der Höhe. Bis zu seiner Auswechslung in der 27. Minute hatte El-Tayar „nur“ z...