Ungewohnte Umgebung für die Handball-Asse aus Balingen: Da die SparkassenArena wegen Renovierungsarbeiten in den nächsten Wochen nicht belegt werden darf, bat HBW-Trainer Jens Bürkle seine Jungs zum Trainingsauftakt in die altehrwürdige Längenfeldhalle in Balingen. Am vergangenen Samstag flosse...