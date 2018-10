Rangendingen Großer Jubel nach 181 Schüssen

Rangendingen / SWP

Robin Huber ist neuer Jugendschützenkönig. Sein Name wird mit dem Siegesjahr auf die Königskette graviert.

Mit einer Übernachtungsparty und einigen Spielen verpasst der Schützenverein Rangendingen dem Jugendkönigsschießen den entsprechenden Rahmen. Zum 30-jährigen Bestehen wurde an einer häufigen Begebenheit festgehalten: Der Jugendschützenkönig ist auch dieses Jahr männlich.

Seit Jahren wird vereinsintern geflachst, dass es, obgleich der so erfolgreichen Jungschützinnen, noch keiner Dame vergönnt war, den Titel der Jugendschützenkönigin zu ergattern.

Mit Gewehr Holzadler erlegen

Seit 1988 wird einmal im Jahr der Jugendschützenkönig des Vereins ermittelt. Wie bei den „Großen“ nimmt auch der Rangendinger Schützennachwuchs auf einen aus Spanplatten ausgesägten und anschließend bemalten Holzadler Maß. Der einzige Unterschied: Es wird nicht mit dem Kleinkaliber, sondern dem Luftgewehr auf den Holzadler geschossen. Das weitere Prozedere ist exakt dasselbe.

Amtierender Sieger beginnt

So traf sich die Schützenjugend bereits am Freitag zur Übernachtungsparty im Schützenhaus. Nach einer eher etwas kurzen Nacht und gemeinsamem Frühstück, Spielevormittag und Mittagessen, wurde am Samstagnachmittag auf den Holzadler angelegt. Lucas Schmid gab als noch amtierender Jugendschützenkönig den ersten Schuss auf die Krone ab. Diese fiel nach 46 Schüssen bei Anne Kohler zu Boden. Vincent Pflumm ergattere sich nach weiteren 17 Schüssen das Zepter. 22 Schüsse waren nötig, ehe sich Anna Dieringer den Apfel sicherte.

Hartnäckig anmutender Rumpf

Der 28. Schuss auf den linken Flügel war es schließlich, bis dieser bei Raphael Freudenberger zu Boden fiel. Wiederum Vincent Pflumm setzte einen platzierten Schuss auf den rechten Flügel, welcher mit dem 27. Schuss dann die Flatter machte. Der abschließende Rumpf erweckte einen hartnäckigen Eindruck – scheinbar! Kein Wackeln und kein Zucken, egal, wo der Schützennachwuchs auch seine Schüsse platzierte – bis zum 41. Schuss: Robin Huber zielte knapp links, oberhalb der fixierenden Schraube und schoss den Rumpf zu Boden.

Der Jubel nach insgesamt 181 Schüssen war groß und der neue Schützenkönig gefunden. Huber reiht sich somit bei seiner ersten Teilnahme als 30. Jugendschützenkönig in die Vereinsgeschichtsbücher ein. Sein Name wird mit dem Siegesjahr auf die Königskette graviert.

Bei der abschließenden Siegerehrung dankte Jugendtrainer Ralf Dieringer Mitstreitern wie Bernd und Karin Maletzki für das Aussägen und Bemalen des Adlers sowie seinem Trainerkollegen Dietmar Schmid, der die Aktion wieder federführend in die Hand nahm.

Preisträger gewürdigt

Weiterhin würdigte der Jugendtrainer Beatrice Schmid und Hilde Kohler, die für die Verpflegung rund um das Jugendkönigsschießen gesorgt hatten. Alle Preisträger erhielten ihr geschossenes Hölzchen und eine goldene Ehrennadel. Kommendes Jahr werden es die Mädels des Vereins erneut einen Anlauf unternehmen, dass aus dem König erstmals eine Königin wird.