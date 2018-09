Reiten Grischa Ludwig in Tryon bester deutscher Reiner

Bitz / SWP

Der Westernreiter aus Bitz holte bei seinen fünften Weltreiterspielen seine erste Medaille.

Der Traum von einer Medaille ist wahr geworden: Mit der deutschen Mannschaft holten Julia Schumacher und Grischa Ludwig Bronze in der Disziplin Reining. Im Einzel war für das Duo aus Bitz kein Edelmetall drin.

Vor vier Jahren verpasste der Westernreiter Ludwig nur haarscharf die Podestplätze. Sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft war der Besitzer des Schwantelhofs auf Platz vier gelandet. Bei seinen fünften Weltreiterspielen sollte es nun endlich mit einer Medaille klappen. Und tatsächlich standen die Chancen nicht schlecht. Immerhin hatte Bundestrainer Nico Hörmann mit Ludwig einen Vizeweltmeister und mit Schumacher eine Reiterin, die bei der vergangenen EM zweimal auf dem Treppchen stand, im Team. Hinzu kam mit Markus Süchting ein Pferdesportler aus Steyerberg, der dieses Jahr schon mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. Komplettiert wurde die deutsche Mannschaft durch Robin Schoeller, der schon lange in den USA, dem Mutterland des Westernreitens, lebt.

Ein Selbstläufer war der Teamwettbewerb dennoch nicht. Schließlich wurde diesmal in den Vereinigten Staaten von Amerika um den Sieg geritten. Vor heimischer Kulisse rechneten die Experten mit einem starken Auftritt der USA – und den lieferten die Gastgeber auch ab. Doch bevor der erste US-Amerikaner die Showarena betrat, legte ein Deutscher stark vor. Ludwig räumte mit seiner Stute „Ruf Lil Diamond“ 223,5 Punkte ab und brachte Deutschland damit in Front. Süchting und „Spotlight Charly“ hielten die Hörmann-Equipe mit 222 Zählern weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Schoeller und „Wimpy Kaweah“ legten anschließend 220 Punkte nach, die am Ende aber das Streichergebnis darstellten.

Vor dem letzten Durchgang lagen die USA mit einem komfortableren Punktepolster vorne. Dahinter stritten sich Deutschland, Österreich und Belgien um die Plätze. Mit einem Score von 226,5 brachte der belgische Schlussreiter Bernard Fonck mit „What a Wave“ seine Mannschaft auf die Silberposition. Um den Belgiern Rang zwei noch abzuluchsen, hätte Schumacher mit ihrem Hengst „Coeurs Little Tyke“ die gleiche Punktzahl erreichen müssen. Das Duo bekam von der Jury für ihren Ritt aber weniger Zähler, nämlich 221 Punkte. „Ich war mit meinem Ritt sehr zufrieden, ehrlich gestanden hätte ich gedacht, mein Score ist ein bisschen höher“, sagte Schumacher nach dem Gewinn der Bronzemedaille.

Im Einzelwettbewerb sprang drei Tage später kein Podestplatz für Deutschland heraus. Der Belgier Fonck setzte sich in diesem mit 227 Punkten vor den US-Amerikanern Daniel Huss auf „Dreamy“ (226,5 Zähler) und Cade McCutcheon auf „Custom Made Gun“ (225) durch. Ludwig war erneut bester Deutscher. Der 44-Jährige landete mit 222,5 Punkten auf Rang acht. „Grundsätzlich muss man mit diesem Ergebnis zufrieden sein“, meinte Ludwig. „Das ist eine hohe Punktzahl. Es hätte besser sein können. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau“, so der Bitzer. Der Start im Einzelfinale und das erreichte Ergebnis seien für ihn das i-Tüpfelchen gewesen, sagte Ludwig. „Wir wollten um eine Medaille kämpfen. Die war am ehesten mit der Mannschaft zu bekommen, und das haben wir geschafft. Das Niveau hier ist unglaublich hoch. In der Einzelwertung sind es dann Kleinigkeiten, kleine Patzer, die am Ende tödlich sind“, erklärte Ludwig. Schumacher lieferte im Vergleich zum Teamwettbewerb einen schwächeren Ritt ab. Mit 203 Punkten belegte sie den 22. letzten Platz.