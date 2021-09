Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu sein, ist keine einfache Aufgabe. Das unterstrich Balingens Bürgermeister Reinhold Schäfer am Samstag beim Ehrungsabend der Schiedsrichtergruppe Zollern-Balingen in der ehemaligen Volz-Industriehalle in Frommern.

Entscheidungen müssten innerhalb kürzester...