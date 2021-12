An den vergangenen Winter in Ruka denkt Emma Weiß, 21, gerne zurück. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte die Skikunstspringerin aus Albstadt beim Weltcup-Auftakt in Finnland den zweiten Platz belegt.

Starkes Comeback

Es war der Start in einen gelungenen Winter. Am Ende landete Weiß auf dem fünften...