Doppelsieg für Courtney, starke Fahrt von Lokalmatadorin Eibl und ein spektakuläres Herren-Rennen: Beim Auftakt in die Mountainbike-Weltcupsaison 2019 im Albstädter Bullentäle kamen die MTB-Fans voll auf ihre Kosten.

Bereits am Samstag stand mit der U 23 der Herren das erste Hauptevent an. Dabei konnte sich der Schweizer Filippo Colombo durchsetzen und so seinen ersten Weltcupsieg feiern.

Ebenfalls noch am Samstag gab es die Weltcup-Premiere der E-Bike-Konkurrenzen. Dabei siegten Jochen Käß und Nathalie Schneitter (Schweiz). „Es war wichtig, dass wir das gemacht haben“, meinte Jo Triller von der Stadt Albstadt, „wir konnten Erfahrungen sammeln und wichtige Erkenntnisse gewinnen.“

Eibl kämpft sich auf Rang zwei

Regenfälle in der Nacht auf Sonntag konnten sowohl der Strecke, als auch dem Zuschauerandrang nichts anhaben. Zunächst ging am Sonntagmorgen die U 23-Konkurrenz der Damen an den Start.

Hierbei lag das Augenmerk vor allem auf der Lokalmatadorin Ronja Eibl, welche zunächst aber nicht wie erhofft ins Rennen startete. So stürzte die Grosselfingerin zwei Mal, hatte auch mit technischen Problemen zu kämpfen – blieb aber dennoch in Schlagdistanz zu den Top Drei.

Während an der Spitze die Österreicherin Laura Stigger einem souveränen Sieg entgegenfuhr, holte Eibl in der zweiten Rennhälfte Runde für Runde auf. So verbesserte sich die Lokalmatadorin in der Schlussschleife noch auf den umjubelten zweiten Platz.

„Nach der schwierigen ersten Rennhälfte habe ich besser ins Rennen gefunden“, berichtete Eibl im Anschluss, „dann habe ich versucht, Zeit gutzumachen und nach vorne zu schauen. Das hat dann auch geklappt – auch dank der Unterstützung der Zuschauer. Es motiviert, wenn man an jeder Ecke seinen Namen hört.“

Courtney erneut ganz oben

In der anschließenden Elite-Konkurrenz der Damen dominierte die amtierende Weltmeisterin Kate Courtney das Geschehen. Die US-Amerikanerin setzte sich bereits in der Einführungsrunde vom Rest des Feldes ab und ließ sich auch von einem Sturz nicht bremsen.

Dahinter sah es lange Zeit so aus, als würde sich Anne Tauber Rang zwei sichern können – doch auch die Niederländerin stürzte. So konnte sich Jolanda Neff (Schweiz) doch noch auf den zweiten Platz schieben und auch Yana Belomoina (Ukraine) sicherte sich so noch einen Platz auf dem Podium.

Beste Deutsche wurde Elisabeth Brandau auf Rang sieben. Courtney freute sich nach dem Sieg im Short-Race am Freitag über ein perfektes Wochenende.

Flückiger trotzt dem Regen

Den Abschluss machte die Herren-Elite. Dabei trotzten die Fahrer wechselhaften Bedingungen und auch der Stimmung im „Bullentäle“ tat ein heftiger Regenschauer keinen Abbruch. Letztlich kam es nicht zum erwarteten Duell zwischen Nino Schurter (Schweiz) und Mathieu van der Poel (Niederlande) Mathias Flückiger landete seinen zweiten Weltcupsieg.

Der Eidgenosse setzte sich nach einer Aufholjagd Mitte des Rennens ab und gewann letztlich souverän vor van der Poel und Jordan Sarrou (Frankreich). Schurter wurde nur Sechster, aus deutscher Sicht erzielte Georg Egger mit Rang 27 das beste Resultat.