Das Wort „Macher-Typ“ hört Wolfgang Fritz gar nicht gern. Doch genauso wird der Tennis-Funktionär immer wieder betitelt. Der 82-Jährige stellt klar: „Ich bin kein ,Macher-Typ‘, sondern ein Organisator, Arbeiter und Ansprechpartner.“ Wer im Bezirk E, vor ein paar Jahren noch Bezirk 7, der gelben Filzkugel hinterherläuft, der kennt den Namen Wolfgang Fritz natürlich. Es geht auch gar nicht anders. Denn seit nunmehr 40 Jahren arbeitet der ehemalige Senioren-Regionalligaspieler schon für den Tennisbezirk – und das in unterschiedlichen Ämtern. Aktuell hat der ehemalige Hauptschullehrer gleich vier Ämter inne. Also doch ein Macher? Ja, auch wenn es der Trossinger nicht hören will. Als der Pressereferent des Bezirk E Uwe Briel wegen Krankheit sein Amt nun nicht mehr ausüben kann, war es für den gebürtigen Tettnanger gar keine Frage: „Ich mache diesen Job auch noch wieder mit.“ Irgendwie musste es so kommen, denn so schließt sich ein Kreis. Angefangen hat Fritz nämlich im Jahr 1983, als der damalige Bezirksvorsitzende Heinz Henoch eher nebenbei in einem Telefonat erwähnte, dass er dringend einen Pressewart suche. Der damals 43-Jährige sagte zu und als Henoch fünf Jahre später überraschend starb, übernahm der Funktionär auch noch das Amt des Bezirkssportwartes. Fritz betont: „Sportwart wollte ich immer sein.“

Auch 35 Jahre später hat der bald 83-Jährige dieses Amt noch inne. Zudem ist er im Moment aber auch noch stellvertretender Vorsitzender, Jugendwart und eben auch Pressewart. Ganz freiwillig bekleidet Wolfgang Fritz diese vier Ämter nicht. „Doch es wird immer schwieriger, Leute für so eine Aufgabe zu überzeugen. Sobald Arbeit ansteht, winken die meisten ab“, betont er. Doch eine Ausnahme gibt es: Uwe Briel. „Er ist bis jetzt der Einzige gewesen, der mich gefragt hat, ob er im Bezirksvorstand eine Aufgabe übernehmen könne.“ Trübe Aussichten. Doch Fritz lässt sich nicht unterkriegen und stellt sich seinen Aufgaben. Besonders hart ist die Zeit vor der Winterhallenrunde. „Da sitze ich 100 Stunden vor dem PC, um die Spielpläne zu erstellen“, sagt Fritz, der zeitaufwendige Tätigkeiten aber auch schon aus der Vergangenheit bestens kennt. Hektisch wurde es im Hause Fritz nämlich immer am Samstag und am Sonntag, wenn über 200 Ergebnisse auf den Anrufbeantworter gesprochen wurden. „Da bin ich vor Mitternacht nicht ins Bett gekommen und meine bereits verstorbene Frau Christel musste wieder mit Kopfhörer fernsehen“, erinnert er sich zurück. Im Nachhinein ärgert er sich heute noch etwas, dass er die damaligen Anrufbänder nicht aufgehoben hat. „Es gab schon lustige Aussagen und die meisten sind bereits an meinen Vorgaben mit der Liga-Nennung und so weiter gescheitert“, sagt Fritz, der die erste Bekanntschaft mit dem Tennis als 14-Jähriger in Friedrichshafen gemacht hat.

Erste Trainerstunde für 2 DM

„Eine Trainerstunde kostete damals zwei D-Mark“, erinnert er sich. Herrliche Zeiten. Die Triumphe ließen dann auch nicht lange auf sich warten: Als Student spielte er für den TC Tübingen und seine Erfolgsliste reichte bis hin zu württembergischen Meisterehren sowohl im Einzel als auch im Doppel. Das Racket hat der rüstige Pensionär mittlerweile seit vier Jahren in die Ecke gestellt – Rücken. Vermissen tut er die Matches auf seiner Heimanlage beim TC Trossingen indes nicht. „Ich habe in meinen Leben so viel Tennis gespielt. Es reicht dann irgendwann auch mal“, sagt Fritz, der aber für seine Arbeit im Tennisbezirk eine andere Einstellung hat: „So lange ich gesund bin und helfen kann, werde ich immer etwas machen.“ Eben doch ein Macher-Typ.