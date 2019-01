Kunstradfahren Drei Kreismeistertitel gehen nach Trillfingen

Trillfingen / SWP

Die Kreismeisterschaften des Radsportkreises Zollern-Eyach verliefen recht erfolgreich.

Bei den Kreismeisterschaften des Radsportkreises Zollern-Eyach am Sonntag in der Mehrzweckhalle in Trillfingen konnten vier junge Sportler vom RV Trillfingen drei Kreismeistertitel herausfahren.

Am wenigsten Abzug, nämlich nur 2,5 Punkte, hatte Magdalena Hafen. Mit 31,80 Punkten holte sie sich souverän den Kreismeistertitel in der Schülerinnenklasse U 11. Sie hat mit dieser tollen Leistung auch ihre Bestleistung um knapp sieben Punkte erhöht.

Bei Elijah Beck lief es auch ganz prima. Mit 4,6 Punkten Abzug wurde er mit 31,33 Punkten Kreismeister bei den Schülern U 11. Seine Bestleistung konnte er um 3,5 Punkte verbessern. Seine neuen Übungen klappten sehr gut.

Jonas Beiter wollte eigentlich so gut wie im Training fahren, aber die Wettkampfsituation ist doch ganz anders. Mit seinem um über 16 Punkte aufgestockten Programm lief es nicht ganz so rund. Es gab einige Abzüge, aber seine Bestleistung konnte er trotzdem noch um zwei Punkte erhöhen. Er wurde Dritter mit 138,92 Punkten bei den Junioren U 19 hinter den beiden Tailfingern David Mayer (155,53 Punkte) und Philipp-Thies Rapp (143,17 Punkte).

Sein Bruder Lukas Beiter kam direkt vom Wochenend-Kaderlehrgang in Tailfingen. Sein um 15 Punkte erhöhtes Programm enthält etliche neue Übungen. So konnte er keine Höchstleistung abrufen, aber mit 76,07 Punkten wurde er Kreismeister in der Gruppe Schüler U 15.

Alle vier Sportler haben sich für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert. Lukas Beiter hat mit seinen Punkten schon die Startberechtigung für die württembergischen Schülermeisterschaften. Jonas Beiter ist für die baden-württembergischen Juniorenmeisterschaften qualifiziert.

Die Siegerehrung wurde von Bürgermeister Dr. Heinrich Götz und vom Radsportkreisvorsitzenden Ewald Baiker durchgeführt.

Die Halle war gut besucht, so dass die Sportler eine schöne Zuschauerkulisse hatten, rundum eine gelungene Veranstaltung.

Info Eine vollständige Ergebnisliste gibt es unter www.rv-trillfingen.de