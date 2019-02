Schach Der Zweiten fehlen die Spieler

Hechingen / Stefan Kuricini

SK Horb 2 – SC Hechingen 1 3,5:4,5

Der Ansatz eines Höhenfluges der Hechinger wurde von Horb 2 beinahe gestoppt. Beide Teams traten mit vollständiger Garnitur an. Erneut war der 1. Vorsitzende Peter Bock der Matchwinner, wie ein Lotse, der das angeschlagene Flaggschiff in den sicheren Hafen geleitet. Mannschaftsführer Jürgen Schönerstedt erkämpfte am ersten Brett ein Remis. Die Horber legten vor, und gingen durch einen Sieg am 5. Brett in Führung. Bernd Kelemen am 8. Brett egalisierte diese Führung. Kelemen spielte die Sizilianische Verteidigung umsichtig und rettete einen Mehrbauern ins Endspiel. Dieser war spielentscheidend. Zu friedfertig zeigten sich Anna Harder, Stefan Kuricini und Valerij Reiband. Alle drei einigten sich auf Remis. Ottmar Müller hatte zunächst einen schweren Stand. Ein Fehlgriff seines Gegners genügte, um die Partie auszugleichen. Zeitgleich stand Peter Bock klar auf Sieg. Müller einigte sich auf eine mannschaftsdienliche Punkteteilung. Mit diesem Erfolg behauptet Hechingen 1 einen Mittelplatz. Ein Aufstiegsrang ist nur noch theoretisch möglich und höchst unwahrscheinlich.

Hechingen 2 – SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 1:3

An der großen Personalnot hat sich bei der „Zweiten“ nichts geändert, und trotzdem wird das Team seiner Rolle einer großen Traditionsmannschaft gerecht. Besonders hervorzuheben ist hier die Leistung von Julian Vogel, der in der Topscorer-Liste den 15. Rang mit vier Punkten aus sechs Partien behauptet.

Sollte die 2. Mannschaft in den letzten Begegnungen komplett antreten, besteht die Möglichkeit die „rote Laterne“ noch abzugeben.