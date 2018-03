Schwimmen Delphine beweisen Ausdauer

Zollernalbkreis / SWP

Bei einem internationalen Wettkampf in Sindelfingen testeten die SG-Athleten ihre Form für die Freibadsaison.

Acht Schwimmer der SG Delphin Zollernalb traten am Wochenende bei der 24. Internationalen Sindelfingen Swimming Championship (kurz: ISSC) an. Dort kämpften sie mit 43 anderen Vereinen um die Platzierungen.

Neben Deutschland waren auch Liechtenstein, Luxemburg, Mazedonien sowie die Schweiz und die USA in Sindelfingen mit Athleten vertreten. Die Delphine von der Zollernalb konnten sich daher bei der ISSC mit internationalen Schwimmern messen und ihre Ausdauerfähigkeit für die Freibadwettkämpfe im Sommer testen.

Der jüngste SG-Starter war am Samstag Alexander Rottenanger (Jahrgang 2008). Er feierte in Sindelfingen seine Premiere auf internationalem Parkett. Bei seinem Debüt zeigte Rottenanger gute Leistungen über 50 Meter Freistil (43,44 Sekunden) und 50 Meter Rücken (49,69). Jana Merz (Jahrgang 2006) bestätigte über die 200 Meter Lagen ihre persönliche Bestzeit von 3:04,29 Minuten.

Im Jahrgang 2006 trat Alexander Renner an. Der SG-Athlet konnte zwar keine Bestzeit einfahren, überzeugte jedoch mit kämpferischen Leistungen. Für die 50 Meter Rücken benötigte er 43,61 Sekunden, für die 100 Meter 1:36,36 Minuten. Über 50 Meter Freistil wurden für Alexander Renner 36,63 Sekunden gestoppt, über 100 Meter 1:21,27 Minuten. Philipp Schreiber (Jahrgang 2003) bewältigte unterdessen die 50-Meter-Strecken in den Kategorien Freistil, Rücken und Brust solide. Über 50 Meter Schmetterling zeigte Schreiber ein starkes Rennen und belohnte sich mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 33,61 Sekunden. Im Dreikampf kam er so auf Platz 13. Über 100 Meter Freistil (1:08,19 Minuten), 200 Meter Lagen (2:45,57) und 200 Meter Brust (3:00,51) zeigt Schreiber gute Ausdauerleistungen. Mit 1:26,67 Minuten wurde er über 100 Meter Brust gelistet. Jahrgangskollege Michael Renner trat über 50 Meter Freistil (29,80 Sekunden), Schmet-terling (34,44) und Rücken (37,40) an und belegte im Dreikampf Rang 14. Über 100 Meter Rücken (1:19,85 Minuten) und 100 Meter Freistil (1:06,93) stellte Michael Renner seine Schnelligkeitsausdauer unter Beweis. Zudem bewältigte er die 200 Meter Lagen in 3:01,73 Minuten.

Im Jahrgang 2003 startete Kosta Aksentijevic. Nach einer un᠆glücklichen Disqualifikation über 50 Meter Brust konnte er über 50 Meter Freistil in 31,09 Sekunden seinen vorherigen Start vergessen machen. Pascal Zamorski (Jahrgang 1998) erschwamm bei seinen sieben Starts eine Gesamtlänge von 1,4 Kilometern. Zamorski startete über vier 200 Meter Strecken, über 400 Meter Freistil (4:43,14 Minuten) und 100 Meter Schmetterling (1:05,18). Die 100 Meter Freistil schaffte er in 59,58 Sekunden. Julia Beck trug sich in der D-Jugend über 50 Meter Brust mit 51,48 Sekunden und mit 53,52 Sekunden über 50 Meter Rücken in die Ergebnisliste ein.

Ebenfalls in Sindelfingen dabei waren Elias und Emma Pufke aus Hechingen, die beide für die SG Schwarzwald/Baar/Heuberg star-ten. Emma Pufke trat über 100 Meter Rücken (1:16,20) und 100 Meter Freistil (1:16,20) an. Elias Pufke absolvierte 100 Meter Freistil (1:00,85) und 400 Meter Lagen (5:17,21) sowie vier Wettbewerbe über 50 Meter.