Volleyball Burladingerinnen suchen dringend neuen Trainer

Burladingen / Anna Wittmershaus

Der TSV Burladingen sucht händeringend nach einem neuen Kommandogeber für seine Regionalliga-Frauen.

Offiziell machen die Regionalliga-Damen des TSV Burladingen gerade Pause. Doch hinter den Kulissen wird fieberhaft nach einem neuen Trainer für die erste Mannschaft der Fehlastädterinnen gesucht.

Die Situation ist in Burladingen nicht unbekannt. Bereits im vergangenen Jahr musste sich der TSV nach einem neuen Kommandogeber für seine Regionalliga-Damen umschauen. Stefan Hecht hatte sich nach drei Jahren Richtung TG Biberach verabschiedet. Im Mai 2017 präsentierte Burladingen daher Philipp Kurz als Nachfolger. Doch dieser blieb nur für eine Spielzeit und so stehen die Volleyballerinnen aus der Fehlastadt erneut ohne Coach da. Die Suche nach einem neuen Übungsleiter gestalte sich schwerer als gedacht, räumt TSV-Abteilungsleiterin Nadja Kretschmann ein. Erste Gespräche mit möglichen Kandidaten habe es schon gegeben, bisher seien jedoch allesamt nicht von Erfolg gekrönt gewesen, berichtet die Burladingerin. „Die bereits angefragten Trainer bleiben weiterhin ihrem Verein treu oder haben keine Zeit beziehungsweise können den Aufwand nicht leisten, um einen Trainerposten auf der Alb anzunehmen“, erklärt Kretschmann.

Eine interne Lösung werde es wohl eher nicht geben, meint die TSV-Funktionärin, auch wenn diese gewisse Vorteile habe. „Eine interne Lösung ist meist die einfachere, da die Stärken und Schwächen der Spieler bekannt sind und der Trainer den Verein bereits kennt. Die Eingewöhnungsphase würde entfallen“, so Kretschmann. „Doch wir begrüßen genauso einen Externen, der dann zum Internen und im besten Fall zum Urgestein werden kann“, sagt die Abteilungsleiterin der Burladinger Volleyballer. Die Hauptsache sei, dass der Trainer mit Spaß und Ehrgeiz bei der Sache ist, meint Kretschmann. Da die potenziellen Kandidaten aus den eigenen Reihen aus familiären oder studientechnischen Gründen verhindert sind, wird es wohl ein Übungsleiter, der zuvor keine oder wenige Berührungspunkte mit dem TSV hatte. „Wir freuen uns mit einem externen Trainer neuen, frischen Wind nach Burladingen zu holen“, so Kretschmann, die selbst in der 1. Damenmannschaft spielt.

Um die Regionalliga-Frauen des TSV Burladingen trainieren zu können, braucht man eine B-Lizenz oder muss ein Anwärter auf diese sein. Diese Anforderung wird vom Volleyball-Landesverband Württemberg (kurz: VLW) vorgegeben. „Abgesehen von den verbandstechnischen Voraussetzungen, sollte es natürlich auf menschlicher Basis mit dem Team harmonieren“, erklärt Kretschmann. „Gemeinsam soll der Spaß am Volleyball ausgelebt und mit Erfolg belohnt werden können“, so die TSV-Abteilungsleiterin weiter. Erhofft wird sich zudem ein Coach, der dem TSV länger als nur ein Jahr zur Verfügung steht. „Es ist immer wünschenswert, dass das Mannschaftsgefüge möglichst lange konstant bestehen bleibt. So kann sich die Mannschaft auch immer weiterentwickeln“, sagt Kretschmann.

Viel Zeit bleibt den Fehlastädterinnen für die Trainersuche allerdings nicht mehr. In rund vier Monaten beginnt für Burladingens Frauen laut Rahmenspielplan des VLW bereits die neue Regionalliga-Runde.