Die TSV-Damen gaben in Freiburg einen 2:0-Vorsprung aus der Hand und sind nun Letzter der Regionalliga.

Im Kellerduell gegen den USC Freiburg lagen die Regionalliga-Frauen des TSV Burladingen zunächst mit 2:0 in Führung. Doch die Fehlastädterinnen verspielten den Vorsprung und unterlagen mit 2:3.

Gegen den Tabellenletzten aus dem Breisgau hatte Burladingen im Hinspiel den bisher einzigen Sieg geholt. Den wollte das Team von Trainer Clemens Laauser gern im zweiten Aufeinandertreffen wiederholen, um die minimale Chance auf den Ligaverbleib zu erhalten. Doch es sollte anders kommen.

Zunächst begann die Partie für den TSV aber nicht schlecht. Im ersten Satz dominierten die Burladingerinnen. Freiburg war nahezu chancenlos bei den starken Angriffen der Schwarz-Roten. „Wir haben effektiv und sauber gespielt. Dazu noch die Fehler des Gegners ausgenutzt, das hat mir gut gefallen“, freute sich TSV-Trainer Laauser. Somit war auch der 25:19-Erfolg in Durchgang eins verdient. Mit Rückenwind gingen die Fehlastädterinnen daraufhin in den zweiten Spielabschnitt. In diesem gaben die Gäste von der Zollernalb ebenfalls den Ton an und sicherten sich auch diesen Satz mit 25:20.

Es deutete nun eigentlich alles darauf hin, dass Burladingen den 3:0-Sieg aus dem Hinspiel wiederholen würde. Doch wie so oft in dieser Runde verlor der TSV anschließend den Faden. Im dritten Durchgang wurden die Schwächen im Block offensichtlich. Konnten die Fehlastädterinnen in den ersten zwei Sätzen diese noch gut kompensieren, wurden sie ihnen nun zum Verhängnis. Häufig landete der Ball durch Fehler der Laauser-Truppe im Netz. „Ich hab mehrmals darauf hingewiesen, aber wir konnten es einfach nicht umsetzen“, hadert der TSV-Kommandogeber. Mit 16:25 musste Burladingen diesen Durchgang an Freiburg abgeben.

Während die Schwarz-Roten diesen Rückschlag nur schwer verkrafteten, befanden sich die USC-Damen nun im Aufwind. Mit 25:16 sicherte sich das Team aus dem Breisgau auch den vierten Satz. Im Tiebreak lief dann bei den Fehlastädterinnen nicht mehr viel zusammen. „Meine Spielerinnen haben trotz meiner Ansagen zu viel antizipiert. Ich hatte es anders angesagt, das ärgert mich natürlich“, so Laauser. Der TSV-Coach musste mit ansehen, wie das schlechte Stellungsspiel seiner Damen in einer 10:15-Niederlage mündete.

Durch das 2:3 sicherte sich Burladingen zwar einen Punkt, doch da Freiburg vor der Partie nur einen Zähler Rückstand hatte, zogen sie am TSV vorbei. Der ist jetzt Tabellenletzter. Während Freiburg nun noch beim Zweiten Schwäbisch Gmünd ran muss, haben die Fehlastädterinnen zum Abschluss ein Heimspiel (Samstag, 20 Uhr) gegen das Tübinger Modell.