Volleyball Burladingen resigniert im dritten Satz

Burladingen / SWP

Auch gegen den VC Offenburg 2 unterlagen die Regionalliga-Damen aus der Fehlastadt mit 0:3

Allzu gern würde das Regionalliga-Team des TSV Burladingen mal einen Satz gewinnen. Doch auch gegen den VC Offenburg 2 gelang dies nicht. Dabei begannen die Fehlastädterinnen erneut gut. Wie schon in den Partien zuvor hielt die Mannschaft von Trainer Clemens Laauser über weite Strecken gut mit.

Den ersten Durchgang begann der TSV stark, führte lange. Dann glich Offenburg aus und kam über das 22:22 zum 25:22-Satzgewinn. Danach benötigte Burladingen einige Minuten, um sich wieder zu sammeln. Dadurch verpasste die Laauser-Truppe einen guten Start in den zweiten Spielabschnitt. Unter großer Anstrengung verkürzten die Fehlastädterinnen aber dennoch den Rückstand von 3:12 auf 10:14 und gingen kurz darauf sogar in Führung. „Wir haben endlich einmal eine Schwächephase des Gegners ausgenutzt“, erklärt TSV-Trainer Laauser. Allerdings fing sich Offenburg 2 wieder und drehte den Spielstand. Mit 25:18 ging auch dieser Durchgang an die Zweitliga-Reserve. Im dritten Satz brach der TSV dann ein, verlor den Spielabschnitt mit 14:25 und die Partie mit 0:3.

Nun haben die Burladingerinnen kommendes Wochenende Pause, am 10. November sind sie dann gegen Ludwigsburg gefordert. „Wir werden viel an der Frustrationsgrenze arbeiten, uns gegenseitig helfen und auch mal über andere Sachen als Volleyball sprechen. Wir müssen als Team stark bleiben, nur dann schaffen wir es aus diesem Loch“, so TSV-Coach Laauser.