Schützenverein Stetten Bogenschützen weiter auf Vormarsch

Wilfried Selinka

Der Schützenverein Stetten kann für 2018 wieder eine sehr gute sportliche Bilanz vorweisen. Mit Peter Schneider stellt der Verein erstmals einen Kreisschützenkönig. Die Stettener Schützenjugend agiert inzwischen zusammen mit Höfendorf in gemeinsamen Mannschaften.

An Arbeit fehlte es den Schützen nicht, stellte Oberschützenmeister Willi Schneider in seinem Bericht fest. Der Verein richtete den Kreisschützentag 2018 aus und baut derzeit seinen Kleinkaliber-Stand um, wofür Arbeitseinsätze mit insgesamt 399 Stunden geleistet wurden.

Nach einem Totengedenken und Dankesworten an alle Förderer, Mitglieder und Funktionäre wie Jugendleiter Michael Pfeffer, Schießleiter Reiner Pfeffer und Bogentrainer Bernd Lachenmaier folgte der Bericht von Chronist Markus Edele.

Edele blickte zurück auf die Kreismeisterschaft, bei der Peter Schneider erstmals in der Vereinsgeschichte Kreisschützenkönig wurde. Klemens Neher wurde Dritter. Sehr gute Ergebnisse erzielten auch Tessa Pfeffer, Alis Janz, Philipp Janz, Michael Pfeffer. Patrick Henle, Reiner Pfeffer und Christian Henle. Die Stettener Sportpistolenmannschaft erreichte Platz zwei.

Bei den Bezirks- und den Landesmeisterschaften belegten unter anderem aus der Schützenjugend Nadine Neher und Sarah-Marie Vogel sowie bei den Aktiven Philipp Janz, Alis Janz, Patrick Henle, Stephan Harr, Reiner Pfeffer, Klemens Neher, Wolfgang Schweizer und Michael Pfeffer vordere Plätze. Horst Neustedt ließ zudem beim Bogenschießen in der Halle mit einem dritten Platz aufhorchen.

In den Rundenwettkämpfen mit dem Luftgewehr erreichte die Jugend Platz 6 und verbesserte sich damit um zwei Ränge. Die Aktiven landeten im Luftgewehr in der Kreisoberliga auf dem zweiten Platz. Bei der Sportpistole in der Bezirksklasse beziehungsweise Kreisklasse B wurde sogar der Titel erkämpft. Erstmals nahm eine Gebrauchspistolenmannschaft in der Bezirksklasse teil und wurde Zwölfte.

In den übrigen Rundenwettkämpfen erzielten die Stettener Schützen folgende Ergebnisse: Stetten 3 und 2 Luftpistole Kreisklasse 9. und 14. Platz; Kleinkaliber Landesliga Stetten I 6.Platz; Kleinkaliber Kreisklasse Stetten II 2. Platz. Darüber hinaus nehmen inzwischen 17 Bogenschützen an den Wettkämpfen teil.

Den 17. Sieg in Folge erreichten die aktiven Schützen beim 32. Eyachpokalschießen auf der eigenen Anlage. Für die Jugend gab es ebenfalls den Eyachpokalsieg. Außerdem veranstalteten die Stettener Schützen das traditionelle Adlerschießen mit Karl-Ernst Döttling als Schützenkönig bei den Aktiven. Auch das siebte gesamtstädtische Vereinspokalschießen wurde mit Erfolg durchgeführt. Sieger wurde die Feuerwehr Owingen. Veranstaltet wurde zudem das 3. Stettener Weinberg-Bogen-Turnier, an dem 150 Schützen teilnahmen.

Wegen der Umbauarbeiten verzeichnete Schatzmeister Christian Henle ein kräftiges Minus in der Kasse. Manfred Krespach attestierte eine vorbildliche Kassenführung.

Ortsvorsteher Konrad Wiget sprach dem Verein ein besonderes Lob für die sportlichen Erfolge aus.

Nach der Entlastung folgten Mitgliederehrungen. Für 40 Jahre wurde Willi Haug die goldene Ehrennadel des Vereins samt Urkunde überreicht. Zum neuen Ehrenmitglied wurde Josef Pfeffer ernannt. Verbandsehrungen gab es vom Württembergischen Schützenverband und vom Deutschen Schützenbund für Matthias Kappeler für 15 Jahre, Karl-Ernst-Döttling und Udo Weckerle für 20 Jahre sowie Horst Neustedt und Josef Pitzen für 25 Jahre.