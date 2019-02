Leichtathletik Bisingerin wird Jugendmeisterin im Kugelstoßen

Bisingen / Jörg Wahl

Alina Henke vom TSV Bisingen wurde bei den Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt Jugendmeisterin im Kugelstoßen. Mit der fantastischen Weite von 14,68 Meter setzte sie sich im letzten Durchgang an die Spitze des sehr großen und starken Wettbewerberfeldes und sicherte sich dadurch den Titel. In einem packenden Wettkampf erzielte sie gleich mehrere Male eine Weite von über 14 Metern.

Dieser Meistertitel stellt nach der gewonnenen Baden-Württembergischen-Meisterschaft vor 14 Tagen nun den bisher größten Erfolg der Bisinger U18-Nachwuchsathletin dar. Für die anstehenden weiteren Wettkämpfe können nun Weiten von über 15 Meter erwartet werden.

Als Trainer fungierten Gerd Schell und Bettina Fischer, beide freuten sich über den Erfolg und gratulieren zum erreichten Erfolg.