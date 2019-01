Hechingen Betrüger bringt Ehepaar um Hab und Gut

Hechingen / Thomas Godawa

Über Jahre hinweg soll ein mutmaßlicher Betrüger seine Opfer an der Nase herumgeführt haben.

Am Montag eröffnete der Vorsitzende Richter Hannes Breucker, Landgerichtsvizepräsident, gegen einen vierzigjährigen Mann wegen mehrfachen Betrugs in vier Fällen das Strafgerichtsverfahren. Der entstandene Schaden wird auf 800.000 Euro beziffert. Der Beschuldigte, Jahrgang 1979, wurde in Bonn geboren, lebte zwischendurch auf Mallorca und hatte seinen Wohnsitz zuletzt in Aachen.

Die Verlesung der Anklageschrift war eine Herausforderung für Staatsanwalt Johannes Sommer, musste er doch über 300 Positionen als Überweisungen benennen, die von den Opfern auf auf dem Konto des Beschuldigten eingegangen waren; und das seit dem Jahr 2015. Zu diesem Zeitpunkt war der Beschuldigte nach Aachen zurückgekehrt.

Ein Ehepaar, wohnhaft in einer Gemeinde des Zollernalbkreises, hatte bei einer Investition Geld verloren und, um wenigstens einen Teil der Summe zurück zu holen, vertraute es den Versprechungen des Angeklagten, der die verlorenen Investitionen zurück holen wollte. Immer wieder seien sie mit Ausreden vertröstet worden, so der Staatsanwalt, zahlten aber weiter die geforderten Summen.

Ähnlich sei es drei anderen Personen aus Bayern und der Schweiz ergangen, die sich ebenfalls auf den Umgang mit dem Angeklagten eingelassen hatten. Das Ehepaar aus dem Zollernalbkreis habe fast sein ganzes Hab und Gut verloren, so der Staatsanwalt. Auch die anderen Opfer seien in Existenznot geraten. Insgesamt sei auf Grund der Betrügereien ein Schaden von rund 800.000 Euro entstanden.

Teilweise habe der Mann sich anderer Namen und Identitäten bedient und auch am Telefon seine Stimme verstellt, um einen anderen Gesprächspartner vorzutäuschen. Richter Breucker schlug vor, einen Verständigungstermin anzuberaumen.

Der Staatsanwalt schlug vor, die Geschädigten als Zeugen dazu zu holen und auch den Sachverständigen, der wohl auch etwas über die Spielsucht des Angeklagten sagen könne. Außerdem kamen die Verhandlungsparteien überein, die angesprochenen Taten im Selbstleseverfahren anzugehen, um, wie es der Richter ausdrückte, „ein stundenlanges Vorlesen in der Verhandlung zu vermeiden“.

Auf Nachfrage von Hannes Breucker, ob sonst noch etwas zu klären sei, wollte der Angeklagte wissen, ob seine Entschuldigungsbriefe an die Opfer auch verschickt worden seien, was der Vorsitzende Richter bestätigte.

Den nächsten Verhandlungstermin setzte der Richter auf Montag, 4. Februar, um 9 Uhr fest.