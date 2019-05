Im Rahmen des HZ-Panoramalaufes am Sonntag, 30. Juni, wird einer von 15 AOK-Kids-Cup-Läufen in der Region ausgetragen. Die Anmeldung läuft.

So richtig fit werden und gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen viel Spaß haben: Das bietet der AOK-Kids-Cup-Lauf des Turnvereins Hechingen im Rahmen des HZ-Panoramalaufes am Sonntag, 30. Juni, in Hechingen.

Dabei handelt es sich um einen von von 15 AOK-Kids-Cup-Läufen in der Region. Die Serie bietet die Gelegenheit, ganzjährig etwas für seine Gesundheit zu tun, nette Leute kennen zu lernen und tolle Preise zu gewinnen. Die Veranstalter legen Wert darauf, dass es nicht darum geht, ein Marathonläufer zu werden oder schnelle Zeiten zu erzielen, sondern einfach ums regelmäßige Laufen und ums Dabeisein.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2006 bis 2013. Je nach Altersklasse werden folgende Laufdistanzen angeboten: 800 Meter und drei Kilometer.

Neben dem AOK-Kids-Cup bieten der Turnverein und die HZ noch den Bambini-Lauf für die Jahrgänge 2014/2015 über eine Distanz von 400 Meter (eine Stadionrunde) an. Der Drei-Kilometer-Lauf startet um 9.30 Uhr, der Bambini-Lauf um 12 Uhr, der Kids-Lauf um 12.10 Uhr.

Anmeldungen sind bis zum 25. Juni, 22 Uhr, im Internet auf www.panoramalauf.laufsportmarketing.de möglich. Nachmeldungen werden bis 30 Minuten vor dem Start angenommen. Auf besagter Internetseite gibt es auch weitere Informationen, Streckenbeschreibungen und Zeitpläne.

Bei erfolgter Teilnahme bekommt jeder einen Stempel in seinen AOK-Kids-Cup-Laufpass, der am Veranstaltungstag ausgegeben wird, und ein AOK-Kids-Cup-T-Shirt als Anerkennung. Jeder Stempel gibt einen Punkt, ganz egal, ob man als Erster oder Letzter ins Ziel kommt. Je mehr Läufe besucht werden, desto mehr Punkte sammelt man. Nach dem letzten Lauf kann man den Pass in einem AOK-Kunden-Center abgeben. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt als Anerkennung eine Dauerkarte für die nächste Freibadsaison. Unter allen Teilnehmern wird zudem eine Tageskarte für den Europapark für die ganze Familie verlost.

Alle AOK-Kids-Cup-Volksläufe in der Region finden Interessierte übrigens auch im Internet unter www.aok-bw.de/veranstaltungen. Von dort gelangt man auf die Internetseite des jeweiligen Veranstalters.