Bisingen Ausgezeichnete Ergebnisse beim Jedermannturnier

Bisingen / Jörg Wahl

Mit der Siegerehrung endete am Sonntagspätnachmittag das zweitägige Jedermannschießen des SV Bisingen. Tanja Rominger (146 Ringe) und Kirill Brokop (145 Ringe) wurden zu Schützenkönigen gekrönt. Außerdem gelang es den „Knallerfrauen“ ihren Titel im dritten Jahr mit 420 Ringen zu verteidigen. Gemeinsam mit dem Team „Die Bier-Musketiere 1“ (430 Ringe) belegten sie die ersten Mannschafts-Platzierungen.

Die begeisterten rund 120 Hobbyschützen traten in 30 Damen- und Herrenmannschaften an. Bis zuletzt hielt die Spannung an, wer das Rennen macht. In den Wochen davor hatten die Teilnehmer genügend Möglichkeiten gehabt, abends oder aber an den Wochenenden im Schützenhaus zu trainieren.

Schützenmeister Horst Wolfseher und Rolf Hano sowie Dennis Gfrörer hatten ein fachmännisches Auge auf das Schießen. Oberschützenmeister Robert Ruiz freute sich über die große Resonanz, die das Turnier fand. Und auch für Bewirtung war gesorgt. Joachim Weihrauch sorgte mit seinem Akkordeon für flotte Töne.

► Damen-Einzelwertung:

1 Platz: Tanja Rominger (146 Ringe), 2. Romina Eith (143), 3. Martina Kuhlmann (142), 4. Christine Deuringer (142), 5. Waltraud Fecker (141).

► Herren-Einzelwertung:

1. Kirill Brokop (145), 2. Martin Flieg (144), 3. Siggi Blank (143), 4. Tobias Dehner (143), 5. Mario Hausch (143).

► Mannschaften Damen:

1. Knallerfrauen (420), 2. Baxter 2. (417), 3. Powerfrauen (410), 4. Weiß-Blau-Motorradclub (399), 5. CDU-Ortsverband Bisingen (379).

► Mannschaften Herren:

1. Die Bier-Musketiere 1 (430), 2. Baxter 1 (429), 3. Musikverein Bisingen 1 (425), 4. Das Bier gewinnt 1 (423), 5. Die Bier-Musketiere 2 (419).