Sandrina Sprengel aus Grosselfingen, Athletin der LG Steinlach-Zollern, nahm über das vergangene Wochenende in Rostock an den deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften in den Einzeldisziplinen teil. Ebenso wie ihr Vereinskollege Finn Schulz aus Sickingen hatte sie die Qualifikationsnormen in mehreren Disziplinen erfüllt.

In drei Disziplinen am Start

Während Finn Schulz auf den Start im Vorfeld der Deutschen Mehrkampfmeisterschaften verzicht...