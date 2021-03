Heimsieg für Jonas Beiter vom RV Trillfingen: Bei den 1. Junior-Masters am Samstag in der Witthauhalle in Haigerloch landete der 17-jährige Kunstradfahrer aus Rangdingen mit 165,48 Punkten ganz oben auf dem Treppchen.

Philipp-Thies Rapp aus Albstadt auf Platz 3

Mit Philipp-Thies Rapp vom RSV Tailfingen als Drittplatziertem gelang einem weiteren Lokalmatador der Sprung aufs Podest.

