Drittligist TSV Blaustein dominiert in Söflingen und schlägt den Gastgeber mit 22:10. Die TSG kämpft noch mit einigen Problemen. Die Handballer des TSV Blaustein haben die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hinter sich. Württembergischer Pokalsieger, BWOL-Meister und Aufstieg in die 3. Liga. Auch unter dem neuen Trainer Sandro Jooß bleibt das Team in der Erfolgsspur und zeigt in der Vorbereitung, dass es das Zeug f...