Zwei Tage noch, dann soll Klarheit herrschen, ob in den Ligen im Ländle in dieser Saison nochmals Handball gespielt wird. Am Mittwochabend will der Württembergische Handballverband (HVW) bekanntgeben, ob er der Empfehlung des Deutschen Handballbunds (DHB) folgt und die Saison abbricht. Die meisten...