Handball Handball-Landesliga: Immer wieder sonntags im Einsatz

Bei der SG Lauterstein II ist Handball-Landesligist SC Vöhringen morgen (15 Uhr) zu Gast. Mit 6:2 Punkten steht die Spielgemeinschaft momentan auf Rang fünf und damit zwei Plätze vor dem SC Vöhringen. Die erste Niederlage setzte es in der Vorwoche, als man beim TSV Bad Saulgau kräftig mit 22:40 unter die Räder kam. Im Vorjahr war die Vöhringer Bilanz gegen die Gelb-Blauen ausgeglichen.

Unterstützung kann das SCV-Team wie immer gebrauchen, der Bus fährt um 13 Uhr am Wielandparkplatz ab, Zustiegsmöglichkeit besteht um 13.20 Uhr in Ulm an der Tankstelle gegenüber der Firma Schwenk. Die Mitfahrt ist wie üblich kostenlos.

Morgen (17 Uhr) bestreiten die Liga-Konkurrenten der TSG Söflingen das zweite Auswärtsspiel der Saison bei der SG Kuchen/Gingen. Nach zwei Niederlagen in Serie sind die Söflinger in der Tabelle abgerutscht und stehen nun auf Platz zehn – einen Rang vor der Spielgemeinschaft, die mit zwei Pluspunkten weniger dahinter auf Tabellenplatz elf liegt. Noch haben die TSG-Handballer um Trainer Philipp Eberhardt an der jüngsten Niederlage zu knabbern. „Wir haben das Spiel gegen Altenstadt analysiert und unsere erste Aufgabe muss es sein, unsere Leistung zu verbessern. 22 technische Fehler in einem Spiel sind viel zu viel. Die müssen wir um fünfzig Prozent reduzieren“, so Eberhardt, der immerhin der Wurfquote etwas Positives abgewinnen konnte. 21 Tore aus 31 Versuchen entsprechen immerhin 68 Prozent Erfolgsquote vor dem Tor.